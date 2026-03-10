Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas em Linhares
Um homem de 50 anos foi preso suspeito de matar a companheira a facadas na noite de segunda-feira (9), em Regência, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PM), a mulher foi encontrada sem vida, com oito perfurações no tórax. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
De acordo com a PM, o homem relatou que, ao chegar em casa no início da noite, encontrou a companheira caída no chão. Ao lado do corpo havia uma faca e garrafas de bebidas. Ele afirmou que chegou a tocar na vítima para verificar se ela ainda respirava e disse que havia usado a mesma faca para cortar carne durante o almoço.
No entanto, segundo os policiais, o relato apresentou contradições que levantaram suspeitas. O homem foi conduzido à delegacia, e a faca foi apreendida para perícia. A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado, cometido em contexto de violência doméstica, com emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.