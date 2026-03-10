Avaliados em R$ 5 milhões

De BMW a Porsche: os veículos apreendidos em ação contra 'gatonet' no ES

Investigação mira esquema de venda ilegal de IPTV; ação também resultou na apreensão de R$ 1,7 milhão em dinheiro

A reportagem de A Gazeta apurou quais foram os veículos apreendidos na ação. Juntos, segundo a Polícia Federal, eles estão avaliados em aproximadamente R$ 5 milhões. Os modelos são:

BMW M3 Competition 2022/2023;



BMW X6 M Competition 2023/2024;



Porsche Boxster 2024/2024;



Dois veículos Porsche Cayenne;



Ford Ranger Raptor 2024/2024;



GWM Ora 03.



Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão: nove na Grande Vitória, um em Cabo Frio (RJ), dois em Indaiatuba (SP) e um em Gama (DF).

De acordo com a Polícia Federal, as ordens judiciais foram executadas em residências de investigados apontados como responsáveis por fornecer ao consumidor final acesso ilegal a conteúdos audiovisuais protegidos por direitos autorais, como canais de TV por assinatura, séries e filmes, sem autorização dos detentores dos direitos.

As investigações indicam que o grupo utilizava um site para vender pacotes de acesso ao sinal digital ilegal, oferecendo mais de 1.200 canais de conteúdo audiovisual mediante pagamento a um dos integrantes da organização.

Durante as apurações, também foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, que não possuem registro formal de emprego ou empresa. Segundo a PF, o grupo utilizava múltiplos recebimentos por meio de transferências via Pix, com repasses imediatos para contas de familiares e terceiros, além do uso de empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos.

As investigações apontam ainda a atuação coordenada de uma rede estruturada em atividades ilícitas envolvendo mais de 250 pessoas físicas e/ou jurídicas, com movimentações financeiras que ultrapassaram R$ 4,2 milhões.

Material apreendido

Além dos veículos, os agentes apreenderam R$ 1,7 milhão em espécie, 22 celulares, notebooks, discos rígidos (HDs), documentos, relógios e um computador de alta performance utilizado para hospedar a página ilegal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de comercialização ilegal de sinal de televisão por protocolo de internet (IPTV), violação de direitos autorais, crimes contra as relações de consumo, associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros que venham a ser identificados ao longo das investigações.

