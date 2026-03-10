Mulher é assassinada com tiro na cabeça dentro de casa em Linhares

Mulher é morta a tiros em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 24 anos, identificada como Poliana dos Santos Costa, foi morta a tiro no bairro Olaria, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 6h desta terça-feira (10).

Segundo a Polícia Militar (PM), o companheiro da vítima relatou aos militares que os dois estavam se arrumando para trabalhar quando um suspeito pulou o muro da casa, invadiu o imóvel e atirou contra Poliana, que foi atingida na cabeça. O criminoso disparou outras vezes, mas os outros tiros não a atingiram.