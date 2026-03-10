Motorista morre em colisão entre carro e caminhão na ES 080, em Colatina

Motorista morre após colisão entre carro e caminhão na ES 080, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia ES 080, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (9), matou o motorista do automóvel. A vítima foi identificada como Cleberson Batista da Silva. A colisão ocorreu nas proximidades do distrito de Ângelo Freschiani.

De acordo com a Polícia Miliar (PM), o caminhoneiro relatou que seguia no sentido São Domingos do Norte–Colatina quando, de repente, o carro invadiu a contramão. Segundo ele, não houve tempo para desviar, e os veículos colidiram de frente.

O motorista do caminhão afirmou ainda que não houve tentativa de ultrapassagem por parte da vítima nem a presença de outro veículo que pudesse ter interferido na condução do carro. Ele explicou que, com o impacto da batida, a direção do caminhão travou e o veículo acabou invadindo a faixa contrária, o que fez com que ele perdesse o controle.