Carro e caminhão batem de frente na ES 080 em Colatina

Um carro e um caminhão se envolveram em um acidente na tarde desta segunda-feira (9) na rodovia ES 080, na zona rural de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. O local da batida fica próximo ao distrito de Ângelo Freschiani.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 14h30. Testemunhas relataram que os dois veículos bateram de frente. A dinâmica do acidente não foi informada e a ocorrência ainda está em andamento.