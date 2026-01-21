Investidores apreensivos

Saiba o que fazer se tiver investimentos no Will Bank

Atividades do banco digital foram interrompidas de forma imediata nesta quarta-feira (21), após liquidação ser anunciada pelo Banco Central

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:57

A liquidação Will Bank, anunciada pelo Banco Central nesta quarta-feira (21), deixou clientes e investidores apreensivos. Com as atividades interrompidas de forma imediada, as contas deixam de funcionar, os cartões são suspensos e as chaves Pix perdem a validade, já que a instituição financeira foi retirada do sistema de pagamentos instantâneos.

Para explicar o que acontece com quem era usuário do banco digital, A Gazeta ouviu a assessora de investimentos Érika Almeida, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES). Confira a seguir.

Como fica a situação de quem tinha recursos no banco digital?

"Os valores dos clientes permanecem preservados, mas ficam temporariamente bloqueados enquanto o liquidante faz a apuração dos saldos e define a ordem de ressarcimento", explica Érika Almeida.

Há como recuperar os investimentos?

Para correntistas e investidores, a principal salvaguarda é o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que cobre até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição, incluindo o principal e os rendimentos acumulados até a data da liquidação. Entram nessa cobertura produtos como CDBs, RDBs, LCIs, LCAs e outros instrumentos elegíveis. Já as quantias que superam esse limite passam a integrar o processo como crédito residual, com chances historicamente reduzidas de recuperação, na avaliação de Érika.

Qual é o prazo para recuperar o dinheiro?

A assessora do Ibef-ES explica que não há um prazo legal determinado para o início dos pagamentos, mas precedentes recentes indicam que o processo costuma começar em cerca de 30 dias, com correção pela Taxa Referencial (TR). O FGC também reforça que não há intermediários nem cobrança de taxas para o recebimento dos valores garantidos. Todos os processos ocorrem dentro do App FGC.

O procedimento de solicitação de indenização será o mesmo que ocorre com os investidores do Master, que teve início no último sábado (17). Foram 60 dias entre a liquidação do Master, em 18 de novembro de 2025, e a liberação das garantias. Segundo pessoas a par do processo, o início do pagamento demorou mais que o usual dada a magnitude do caso.



Quem tem dívidas vai ter que pagar?

Érika Almeida explica que, do lado das dívidas, a liquidação não implica perdão. Contratos de crédito consignado seguem com desconto em folha, direcionado à massa liquidante. Já nos casos de empréstimos pessoais, financiamentos e cartões de crédito, o liquidante — a EFB Regimes Especiais de Empresas — passa a encaminhar boletos ou instruções oficiais para pagamento. As obrigações continuam válidas e o não pagamento pode gerar consequências legais.

É possível movimentar o saldo em conta?

Não. Caso o cliente tenha saldo em conta no banco, os valores ficam automaticamente bloqueados a partir da decretação da liquidação. Durante esse período, não é permitido movimentar os recursos de forma livre. A possibilidade de recuperação desses valores depende do tipo de saldo mantido e das garantias associadas a cada aplicação.

Há algum impacto no sistema financeiro nacional?

A assessora de investimentos destaca que o Will Bank chegou a ultrapassar a marca de 10 milhões de clientes e, atualmente, segundo informações do próprio site da instituição, mantém uma base em torno de 9 milhões. "Apesar do alcance em número de usuários, o peso no sistema financeiro sempre foi limitado: o conglomerado Master respondia por cerca de 0,57% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional. Ainda assim, os impactos da liquidação não podem ser considerados irrelevantes", avalia.

O Will Bank tem R$ 6,508 bilhões em CDBs a pagar, segundo informações da autoridade monetária. Para efeitos de comparação, o valor a ser pago pelo FGC a investidores do Master ficou em mais de R$ 40 bilhões.

Como solicitar o reembolso

O procedimento de solicitação de indenização será o mesmo que ocorre com os investidores do Master, que teve início no último sábado (17). Foram 60 dias entre a liquidação do Master, em 18 de novembro de 2025, e a liberação das garantias. Segundo pessoas a par do processo, o início do pagamento demorou mais que o usual dada a magnitude do caso.

"Por conta das especificidades de cada liquidação, não existe prazo legal para o início dos pagamentos", afirma o FGC. "Como sempre acontece, os times operacionais empreenderão os maiores esforços para concluir a consolidação das informações no menor tempo possível. Nas últimas liquidações o tempo para início do pagamento esteve entre 30 e 60 dias."



Para receber o ressarcimento, o investidor precisa se cadastrar na plataforma do fundo e solicitar o reembolso:

1) Pessoas físicas devem baixar o aplicativo do FGC na Apple Store ou na Play Store. Já as pessoas jurídicas devem realizar o procedimento pelo site da instituição.

2) Faça o cadastro utilizando os dados do titular do investimento ou conta corrente. É necessário informar nome completo, CPF e data de nascimento e criar uma senha de acesso ao app. Em seguida, abra o email informado no cadastro para visualizar o código de verificação solicitado;

3) Após a validação, aparecerá a mensagem "Cadastro realizado!". Para acessar o aplicativo e suas funcionalidades, toque em "Fazer Login". Depois de logado, cadastre a conta em que deseja receber o dinheiro quando ele for liberado. Para isso, clique em "Meu perfil" e vá em "Contas bancárias";

5) Solicite o pagamento de garantia na página inicial do app clicando na instituição na qual tinha conta ou na qual investia;

6) Ao finalizar o cadastro, a pessoa física poderá visualizar o valor que irá receber;

7) Será necessário verificar a identidade via biometria (abrindo câmera do celular) e fazer a assinatura digital confirmando a solicitação do pagamento da garantia;

8) Em até 48 horas úteis o dinheiro será depositado na conta informada, caso o processo de pagamento já tenha iniciado.

*Com informações da Agência FolhaPress

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta