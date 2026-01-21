Home
Saiba o que fazer se tiver investimentos no Will Bank

Atividades do banco digital foram interrompidas de forma imediata nesta quarta-feira (21), após liquidação ser anunciada pelo Banco Central

PEDRO S. TEIXEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Vinicius Zagoto

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:57

A liquidação Will Bank, anunciada pelo Banco Central nesta quarta-feira (21), deixou clientes e investidores apreensivos. Com as atividades interrompidas de forma imediada, as contas deixam de funcionar, os cartões são suspensos e as chaves Pix perdem a validade, já que a instituição financeira foi retirada do sistema de pagamentos instantâneos.

Atividades do banco digital foram interrompidas de forma imediata nesta quarta-feira (21), após liquidação ser anunciada pelo Banco Central

Para explicar o que acontece com quem era usuário do banco digital, A Gazeta ouviu a assessora de investimentos Érika Almeida, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES). Confira a seguir.

Como fica a situação de quem tinha recursos no banco digital?

"Os valores dos clientes permanecem preservados, mas ficam temporariamente bloqueados enquanto o liquidante faz a apuração dos saldos e define a ordem de ressarcimento", explica Érika Almeida.

Há como recuperar os investimentos?

Para correntistas e investidores, a principal salvaguarda é o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que cobre até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição, incluindo o principal e os rendimentos acumulados até a data da liquidação. Entram nessa cobertura produtos como CDBs, RDBs, LCIs, LCAs e outros instrumentos elegíveis. Já as quantias que superam esse limite passam a integrar o processo como crédito residual, com chances historicamente reduzidas de recuperação, na avaliação de Érika.

Qual é o prazo para recuperar o dinheiro?

A assessora do Ibef-ES explica que não há um prazo legal determinado para o início dos pagamentos, mas precedentes recentes indicam que o processo costuma começar em cerca de 30 dias, com correção pela Taxa Referencial (TR). O FGC também reforça que não há intermediários nem cobrança de taxas para o recebimento dos valores garantidos. Todos os processos ocorrem dentro do App FGC.

O procedimento de solicitação de indenização será o mesmo que ocorre com os investidores do Master, que teve início no último sábado (17). Foram 60 dias entre a liquidação do Master, em 18 de novembro de 2025, e a liberação das garantias. Segundo pessoas a par do processo, o início do pagamento demorou mais que o usual dada a magnitude do caso.

Quem tem dívidas vai ter que pagar?

Érika Almeida explica que, do lado das dívidas, a liquidação não implica perdão. Contratos de crédito consignado seguem com desconto em folha, direcionado à massa liquidante. Já nos casos de empréstimos pessoais, financiamentos e cartões de crédito, o liquidante — a EFB Regimes Especiais de Empresas — passa a encaminhar boletos ou instruções oficiais para pagamento. As obrigações continuam válidas e o não pagamento pode gerar consequências legais.

É possível movimentar o saldo em conta?

Não. Caso o cliente tenha saldo em conta no banco, os valores ficam automaticamente bloqueados a partir da decretação da liquidação. Durante esse período, não é permitido movimentar os recursos de forma livre. A possibilidade de recuperação desses valores depende do tipo de saldo mantido e das garantias associadas a cada aplicação.

Há algum impacto no sistema financeiro nacional?

A assessora de investimentos destaca que o Will Bank chegou a ultrapassar a marca de 10 milhões de clientes e, atualmente, segundo informações do próprio site da instituição, mantém uma base em torno de 9 milhões. "Apesar do alcance em número de usuários, o peso no sistema financeiro sempre foi limitado: o conglomerado Master respondia por cerca de 0,57% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional. Ainda assim, os impactos da liquidação não podem ser considerados irrelevantes", avalia.

O Will Bank tem R$ 6,508 bilhões em CDBs a pagar, segundo informações da autoridade monetária. Para efeitos de comparação, o valor a ser pago pelo FGC a investidores do Master ficou em mais de R$ 40 bilhões.

Como solicitar o reembolso

O procedimento de solicitação de indenização será o mesmo que ocorre com os investidores do Master, que teve início no último sábado (17). Foram 60 dias entre a liquidação do Master, em 18 de novembro de 2025, e a liberação das garantias. Segundo pessoas a par do processo, o início do pagamento demorou mais que o usual dada a magnitude do caso.

"Por conta das especificidades de cada liquidação, não existe prazo legal para o início dos pagamentos", afirma o FGC. "Como sempre acontece, os times operacionais empreenderão os maiores esforços para concluir a consolidação das informações no menor tempo possível. Nas últimas liquidações o tempo para início do pagamento esteve entre 30 e 60 dias."

Para receber o ressarcimento, o investidor precisa se cadastrar na plataforma do fundo e solicitar o reembolso:

1) Pessoas físicas devem baixar o aplicativo do FGC na Apple Store ou na Play Store. Já as pessoas jurídicas devem realizar o procedimento pelo site da instituição.

2) Faça o cadastro utilizando os dados do titular do investimento ou conta corrente. É necessário informar nome completo, CPF e data de nascimento e criar uma senha de acesso ao app. Em seguida, abra o email informado no cadastro para visualizar o código de verificação solicitado;

3) Após a validação, aparecerá a mensagem "Cadastro realizado!". Para acessar o aplicativo e suas funcionalidades, toque em "Fazer Login". Depois de logado, cadastre a conta em que deseja receber o dinheiro quando ele for liberado. Para isso, clique em "Meu perfil" e vá em "Contas bancárias";

5) Solicite o pagamento de garantia na página inicial do app clicando na instituição na qual tinha conta ou na qual investia;

6) Ao finalizar o cadastro, a pessoa física poderá visualizar o valor que irá receber;

7) Será necessário verificar a identidade via biometria (abrindo câmera do celular) e fazer a assinatura digital confirmando a solicitação do pagamento da garantia;

8) Em até 48 horas úteis o dinheiro será depositado na conta informada, caso o processo de pagamento já tenha iniciado.

*Com informações da Agência FolhaPress

