Fundo deve reembolsar R$ 6,3 bilhões a clientes do Will Bank após liquidação

Fundo deve reembolsar R$ 6,3 bilhões a clientes do Will Bank após liquidação

Estimativa se baseia em dados informados pela instituição antes da liquidação decretada pelo Banco Central

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:29

SÃO PAULO - O FGC (Fundo Garantidor de Créditos) disse nesta quarta-feira (21) que estima em cerca de R$ 6,3 bilhões o valor a ser desembolsado para investidores elegíveis do Will Bank após o Banco Central decretar sua liquidação. Os dados mais recentes são de novembro de 2025.

Os valores e a quantidade de beneficiários ainda serão confirmados após a consolidação da base de dados pelo liquidante nomeado pelo BC, com apoio do FGC. Em liquidações recentes, o início dos pagamentos ocorreu entre 30 e 60 dias após essa etapa, disse a entidade.

A cobertura do FGC é limitada a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, considerando o total de depósitos e créditos elegíveis por instituição ou conglomerado financeiro.

Cartão de crédito Will Bank
Will Bank teve a liquidação decretada pelo Banco Central nesta quarta (21) Crédito: Instagram/Reprodução

Como o Will Bank fazia parte do conglomerado do Banco Master, clientes que já atingiram esse limite no banco liquidado em novembro não terão valores adicionais a receber. Para efeitos de comparação, o valor a ser pago pelo FGC a investidores do Master ficou em mais de R$ 40 bilhões.

Segundo o FGC, clientes que contrataram produtos garantidos antes da aquisição do Will pelo Banco Master, em agosto de 2024, mantêm a garantia individual. Já as aplicações feitas posteriormente passam a ser consolidadas no conglomerado, respeitando o teto de cobertura de R$ 250 mil.

Valores que excederem o limite garantido permanecem sujeitos ao processo de liquidação, no qual o credor passa a integrar a massa como credor quirografário, sem garantia de ressarcimento integral.

O Banco Central decretou nesta quarta (21) a liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master, que estava desde novembro sob regime de administração especial temporária.

O Will Bank foi preservado quando o BC anunciou a liquidação do Banco Master, em 18 de novembro, diante da avaliação de que naquela época havia investidores interessados em adquirir a instituição, o que acabou não se concretizando. O regime especial poderia ser mantido por até 120 dias.

De acordo com o regulador, porém, não foi possível encontrar uma solução para o banco, depois que o Will deixou de pagar participantes da cadeia de cartão de crédito, incluindo a bandeira Mastercard.

Em ato assinado pelo presidente Gabriel Galípolo, o BC justifica a liquidação da instituição pelo "comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse, evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master".

A liquidação é adotada quando o BC avalia que a situação da instituição financeira é irrecuperável. Nesse caso, o funcionamento da instituição é interrompido e ela é retirada do sistema financeiro nacional.

O grupo Master detinha 0,57% do ativo total e 0,55% das captações totais do sistema financeiro nacional, segundo o BC.

