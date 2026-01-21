Home
>
Cotidiano
>
Governo do ES ainda busca anexar terreno para ampliar Terminal de Carapina

Governo do ES ainda busca anexar terreno para ampliar Terminal de Carapina

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura finaliza projeto de reforma, com ordem de serviço prevista até março; promessa de novo espaço existe desde 2018

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:36

Terminal de Carapina, na Serra, será reformado e obras devem começar em 2026
Terminal de Carapina, na Serra, será reformado e obras devem começar em 2026 Crédito: Semobi/Governo do ES

O governo do Espírito Santo está finalizando os projetos executivos para reforma e ampliação do Terminal de Carapina, na Serra. A expectativa inicial era que a estrutura mudasse de endereço, mas o Executivo estadual chegou à conclusão que será vantajoso anexar um terreno ao lado do espaço atual. Esse processo, no entanto, ainda não foi finalizado.

Recomendado para você

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura finaliza projeto de reforma, com ordem de serviço prevista até março; promessa de novo espaço existe desde 2018

Governo do ES ainda busca anexar terreno para ampliar Terminal de Carapina

Eles tinham voltado a impedir a passagem dos trens em protesto pelas indenizações ligadas ao desastre da barragem de Fundão

Trecho de ferrovia bloqueado por indígenas em Aracruz é liberado

Volume de chuva causou alagamentos, interdições viárias e, por conta do desabamento de uma casa, uma criança morreu na madrugada desta quarta-feira (21)

Chuva causa alagamentos e bloqueia estradas no Norte e Noroeste do ES

A ordem de serviço está prevista para ser assinada no primeiro trimestre de 2026, após a conclusão das obras do Terminal do Ibes. O valor total do investimento ainda está em fase de definição, uma vez que o projeto executivo não foi concluído.

De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o terminal terá os banheiros e lojas reformados, ganhará pavimentação de concreto e passará por melhorias na drenagem, nas estruturas e na acessibilidade. A ideia é seguir o modelo de modernização aplicado ao Terminal do Ibes, cujas obras começaram no início de 2025.

A secretaria explicou que a ampliação será possível após o governo do Estado anexar uma área ao lado do terminal, o que vai permitir a reorganização dos espaços. Esse processo de anexação, no entanto, segue tramitando e não há previsão para ser concluído. 

Terminal de Carapina, na Serra, será reformado e obras devem começar em 2026
Terminal de Carapina, na Serra, será reformado e obras devem começar em 2026 Crédito: Semobi/Governo do ES

As intervenções no Terminal de Carapina são, há quase uma década, somente promessas. Em 2018, o governo do Estado chegou a anunciar que construiria uma nova estrutura.

Em 2023, o governo informou que aguardava a entrega do Contorno do Mestre Álvaro para dar início à instalação, tendo em vista as intervenções viárias em andamento naquele período, o que também não ocorreu.

A nova instalação ocuparia um terreno de 26 mil metros quadrados, com o triplo da capacidade da estação existente. Contudo, em 2024, a desapropriação do espaço não foi concluída, e o governo desistiu da mudança de endereço.

O novo terminal ficaria em frente à UPA de Carapina, próximo à entrada do Complexo de Tubarão, da Vale. Os principais entraves em relação ao terreno seriam o elevado gasto orçamentário previsto e o tempo judicial envolvido no processo.

Leia mais

Imagem - Redução da escala 6x1 será votada neste semestre, afirma Guilherme Boulos

Redução da escala 6x1 será votada neste semestre, afirma Guilherme Boulos

Imagem - Veja notas dos cursos de Medicina do ES em exame nacional do MEC

Veja notas dos cursos de Medicina do ES em exame nacional do MEC

Imagem - TCES libera DER para analisar recursos em licitação do Pavilhão de Carapina

TCES libera DER para analisar recursos em licitação do Pavilhão de Carapina

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana Semobi

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais