Governo do ES ainda busca anexar terreno para ampliar Terminal de Carapina

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:36
O governo do Espírito Santo está finalizando os projetos executivos para reforma e ampliação do Terminal de Carapina, na Serra. A expectativa inicial era que a estrutura mudasse de endereço, mas o Executivo estadual chegou à conclusão que será vantajoso anexar um terreno ao lado do espaço atual. Esse processo, no entanto, ainda não foi finalizado.
A ordem de serviço está prevista para ser assinada no primeiro trimestre de 2026, após a conclusão das obras do Terminal do Ibes. O valor total do investimento ainda está em fase de definição, uma vez que o projeto executivo não foi concluído.
De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o terminal terá os banheiros e lojas reformados, ganhará pavimentação de concreto e passará por melhorias na drenagem, nas estruturas e na acessibilidade. A ideia é seguir o modelo de modernização aplicado ao Terminal do Ibes, cujas obras começaram no início de 2025.
A secretaria explicou que a ampliação será possível após o governo do Estado anexar uma área ao lado do terminal, o que vai permitir a reorganização dos espaços. Esse processo de anexação, no entanto, segue tramitando e não há previsão para ser concluído.
As intervenções no Terminal de Carapina são, há quase uma década, somente promessas. Em 2018, o governo do Estado chegou a anunciar que construiria uma nova estrutura.
Em 2023, o governo informou que aguardava a entrega do Contorno do Mestre Álvaro para dar início à instalação, tendo em vista as intervenções viárias em andamento naquele período, o que também não ocorreu.
A nova instalação ocuparia um terreno de 26 mil metros quadrados, com o triplo da capacidade da estação existente. Contudo, em 2024, a desapropriação do espaço não foi concluída, e o governo desistiu da mudança de endereço.
O novo terminal ficaria em frente à UPA de Carapina, próximo à entrada do Complexo de Tubarão, da Vale. Os principais entraves em relação ao terreno seriam o elevado gasto orçamentário previsto e o tempo judicial envolvido no processo.
