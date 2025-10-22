Atenção, passageiros!

Nova fase de reformas no Terminal do Ibes muda linhas do Transcol; veja como fica

Com a conclusão da primeira etapa de obras, 17 linhas do terminal vão operar em um ponto diferente da estação a partir de domingo (26)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:05

Plataforma reformada do Terminal do Ibes será liberada para passageiros no domingo (26) Crédito: Mateus Fonseca/Governo-ES

O Terminal do Ibes, em Vila Velha, vai entrar em uma nova etapa de reformas. A primeira fase, iniciada no começo deste ano, foi concluída na terça-feira (21) e contemplou a revitalização e a modernização da plataforma 1. O espaço já revitalizado será liberado aos passageiros do Sistema Transcol no próximo domingo (26).

Agora, terá início a segunda fase de obras, na plataforma 2. Com isso, passageiros que utilizam o Terminal do Ibes devem ficar atentos a algumas mudanças previstas a partir de domingo (26). Haverá o remanejamento para a recém-revitalizada plataforma 1 de 17 linhas que operam na segunda plataforma. São elas:

580

586



590



592



600



601



603



604



605



606



607



608



625



633



650



658



671



“Na Rua São Cristóvão, em que está instalada uma plataforma provisória durante as obras, passam a operar as linhas 503, 514, 516, 518, 519, 525, 526, 533, e 674. A linha 674 (T. Vila Velha / T. Ibes, via Cristóvão Colombo – Circular), criada para atender ao trecho que antes era realizado pela 507 (T. Laranjeiras / T. Ibes, via Terceira Ponte / Reta da Penha), será operada na plataforma provisória”, sinaliza o governo do Espírito Santo.



Para auxílio aos passageiros, durante o período de obras da plataforma 2, placas informativas vão orientar as mudanças, em conjunto com equipes uniformizadas no terminal.

Melhorias

Na reforma da plataforma 1, segundo o governo do Espírito Santo, foram instalados piso podotátil (com sinalização para pessoas com deficiência visual) e nova cobertura metálica. Foi feita ainda a pintura geral, além da substituição de toda a rede elétrica e instalação de novas luminárias. Na primeira fase das obras, o Terminal do Ibes também teve reformulações na área administrativa, nos banheiros, em lojas comerciais, no bicicletário e na bilheteria.

“A segunda etapa contempla a revitalização integral da Plataforma 2, que seguirá o mesmo padrão de modernização da primeira. As intervenções incluem ainda a reconstrução das pistas de rolamento e a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial. O investimento total na reforma do Terminal do Ibes é de R$ 20 milhões”, informa o governo estadual.

