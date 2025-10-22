Home
>
Cotidiano
>
Nova fase de reformas no Terminal do Ibes muda linhas do Transcol; veja como fica

Com a conclusão da primeira etapa de obras, 17 linhas do terminal vão operar em um ponto diferente da estação a partir de domingo (26)

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:05

Terminal do Ibes, em Vila Velha
Plataforma reformada do Terminal do Ibes será liberada para passageiros no domingo (26) Crédito: Mateus Fonseca/Governo-ES

O Terminal do Ibes, em Vila Velha, vai entrar em uma nova etapa de reformas. A primeira fase, iniciada no começo deste ano, foi concluída na terça-feira (21) e contemplou a revitalização e a modernização da plataforma 1. O espaço já revitalizado será liberado aos passageiros do Sistema Transcol no próximo domingo (26).

Agora, terá início a segunda fase de obras, na plataforma 2. Com isso, passageiros que utilizam o Terminal do Ibes devem ficar atentos a algumas mudanças previstas a partir de domingo (26). Haverá o remanejamento para a recém-revitalizada plataforma 1 de 17 linhas que operam na segunda plataforma. São elas:

  • 580
  • 586
  • 590
  • 592
  • 600
  • 601
  • 603
  • 604
  • 605
  • 606
  • 607
  • 608
  • 625
  • 633
  • 650
  • 658
  • 671

“Na Rua São Cristóvão, em que está instalada uma plataforma provisória durante as obras, passam a operar as linhas 503, 514, 516, 518, 519, 525, 526, 533, e 674. A linha 674 (T. Vila Velha / T. Ibes, via Cristóvão Colombo – Circular), criada para atender ao trecho que antes era realizado pela 507 (T. Laranjeiras / T. Ibes, via Terceira Ponte / Reta da Penha), será operada na plataforma provisória”, sinaliza o governo do Espírito Santo.

Para auxílio aos passageiros, durante o período de obras da plataforma 2, placas informativas vão orientar as mudanças, em conjunto com equipes uniformizadas no terminal.

Melhorias

Na reforma da plataforma 1, segundo o governo do Espírito Santo, foram instalados piso podotátil (com sinalização para pessoas com deficiência visual) e nova cobertura metálica. Foi feita ainda a pintura geral, além da substituição de toda a rede elétrica e instalação de novas luminárias. Na primeira fase das obras, o Terminal do Ibes também teve reformulações na área administrativa, nos banheiros, em lojas comerciais, no bicicletário e na bilheteria.

“A segunda etapa contempla a revitalização integral da Plataforma 2, que seguirá o mesmo padrão de modernização da primeira. As intervenções incluem ainda a reconstrução das pistas de rolamento e a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial. O investimento total na reforma do Terminal do Ibes é de R$ 20 milhões”, informa o governo estadual.

