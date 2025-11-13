Theodorico diz que vai tirar licença da Prefeitura de Cachoeiro para trabalhar de graça

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço. Crédito: Assessoria de Imprensa/PMCI

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), vai sair de licença na próxima segunda-feira (17) e ficar fora do expediente oficial por 60 dias, como mostrou a reportagem de A Gazeta. No lugar dele, vai assumir o vice, Júnior Corrêa (Novo).



No requerimento enviado à Câmara Municipal, o prefeito informou apenas que a licença é "por motivos particulares e sem ônus para a municipalidade".

Nos bastidores, há especulação de que, durante a estadia fora do comando do Executivo municipal, Theodorico poderia se dedicar a atividades da pré-campanha do filho, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Ricardo é pré-candidato ao governo do Espírito Santo.

Em entrevista à coluna na quarta-feira (12), entretanto, o prefeito de Cachoeiro negou veementemente essa hipótese:

Theodorico Ferraço (PP) Prefeito de Cachoeiro "Ricardo está entregue ao governador Renato Casagrande. Não estão precisando de mim. Vou cuidar da administração, não de política"

O que Theodorico vai fazer durante a licença então? Curiosamente, ele respondeu que vai trabalhar em projetos do município, mas de graça. "É uma licença sem vencimentos", ressaltou.

"Minha prioridade são os corredores industriais e as avenidas que estamos abrindo. É a isso que vou me dedicar. (A licença) é uma oportunidade de prestar serviço à prefeitura fora da prefeitura", afirmou o chefe do Executivo municipal.

"Na sede da prefeitura, eu recebo umas 100 pessoas por dia. Assim não dá", completou.

O salário de prefeito, de R$ 18,5 mil, realmente, não vai cair na conta por dois meses consecutivos, já que a licença é não remunerada.

Mas Theodorico também tem direito a R$ 9,9 mil de aposentadoria, por ter exercido mandatos de deputado estadual nas décadas de 1960 e 1970.

Naquela época, parlamentares da Assembleia Legislativa ainda contavam com aposentadoria especial, benefício que deixou de ser pago aos que assumiram mandatos a partir de 1991, mas foi mantido para os que já o haviam adquirido.

TERCEIRA LICENÇA

Esta vai ser a terceira licença do prefeito no primeiro ano do atual mandato em Cachoeiro.

As anteriores ocorreram em fevereiro e junho e duraram, cada uma, 15 dias. Mas essas ausências se deram por motivos de saúde.

Desta vez, Theodorico garante que está praticamente bem. "Com exceção dos joelhos. Por causa do problema nos joelhos, tenho que andar de bengala", observou.

O vice-prefeito, portanto, vai assumir o controle da administração municipal pela terceira vez e pelo período mais longo até agora.

"Não imaginava que eu teria que assumir tantas vezes, mas estava preparado. A ausência dele é também porque tem confiança na gente", afirmou Júnior Correia.

Durante a campanha eleitoral de 2024, adversários apontaram, em tom crítico, que, uma vez empossado, Theodorico, que já tem 87 anos, daria lugar ao vice, de 29 anos.

Correia chegou a ensaiar disputar a prefeitura, antes de formar chapa com o então candidato do PP.

