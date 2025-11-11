Theodorico pede licença da prefeitura por dois meses em Cachoeiro

Júnior Corrêa deverá assumir a prefeitura interinamente durante a licença de Theodorico Crédito: Divulgação

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), deverá se licenciar do cargo por dois meses. O chefe do Executivo da cidade do Sul do Espírito Santo protocolou pedido de licença, pelo período que vai da próxima segunda-feira (17) até 15 de janeiro do próximo ano, na Câmara Municipal de Vereadores. O requerimento começou a tramitar na Casa de Leis no último dia 5. Porém, foi levado a plenário somente nesta terça-feira (11).

Com o afastamento de Theodorico, quem assume a prefeitura, interinamente, é o vice-prefeito Júnior Corrêa (Novo). Essa será segunda vez que o prefeito progressista se afastará de suas funções após ter sido eleito para o cargo nas eleições de 2024. A primeira foi em junho deste ano, quando o mandatário se ausentou do posto por 15 dias, para tratamento de saúde.