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Havaí sofre a pior inundação em 20 anos e meteorologistas alertam para mais chuvas

Havaí sofre a pior inundação em 20 anos e meteorologistas alertam para mais chuvas

Havaí sofre a pior inundação em 20 anos e meteorologistas alertam para mais chuvas

AP

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Estadão Conteúdo

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Publicado em 21 de março de 2026 às 16:37

O Havaí sofreu sua pior inundação em mais de 20 anos, enquanto chuvas intensas caíram sobre um solo já saturado por tempestades de inverno de uma semana atrás, disseram autoridades, alertando que ainda mais chuva era esperada durante o fim de semana.

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Águas lamacentas de inundação cobriram vastas extensões da costa norte de Oahu, uma comunidade mundialmente famosa por seu surfe de ondas grandes. As águas destruíram casas e carros e levaram a ordens de evacuação para 5,5 mil pessoas ao norte de Honolulu. As autoridades alertaram que uma barragem de 120 anos poderia falhar.

Imagens mostram áreas alagadas e a Guarda Costeira dos EUA realizando operações de resgate com helicópteros no Havaí
Imagens mostram áreas alagadas e a Guarda Costeira dos EUA realizando operações de resgate com helicópteros no Havaí Crédito: Divulgação da Guarda Costeira dos EUA

O governador Josh Green disse que o custo da tempestade poderia ultrapassar US$ 1 bilhão, incluindo danos a aeroportos, escolas, estradas, casas e um hospital em Maui, em Kula.

A maior parte do Estado estava sob alerta de inundação, com Haleiwa e Waialua no norte de Oahu sob aviso de inundação repentina, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

Mais de 200 pessoas foram resgatadas, disseram as autoridades. Cerca de 10 pessoas foram levadas a um hospital com hipotermia, disse ele.

Equipes procuraram por ar e água por pessoas que ficaram presas - esforços dificultados por pessoas voando drones pessoais para obter imagens da inundação, disse Ian Scheuring, porta-voz de Honolulu.

A Guarda Nacional e o Departamento de Bombeiros de Honolulu transportaram por via aérea 72 crianças e adultos que estavam participando de um acampamento de férias de primavera em um retiro na costa oeste de Oahu chamado Our Lady of Keaau, de acordo com autoridades da cidade e do acampamento. O acampamento está em terreno elevado, mas as autoridades não queriam deixá-los lá, disse o prefeito.

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