Polícia apreende arma e carro roubado após tiroteio em Vitória

Um tiroteio assustou os moradores do bairro Santo Antônio, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (24). De acordo com testemunhas, os disparos foram ouvidos próximo ao Santuário do bairro. A Polícia Militar informou que os disparos aconteceram após uma perseguição a um carro roubado.
Segundo a polícia, por volta das 14h um homem acionou a Polícia Militar alegando ter sido abordado por dois suspeitos armados no bairro Joana Darc, na Capital, que roubaram seu carro e fugiram no sentido Centro de Vitória.
A polícia informou que o veículo foi então visto por uma guarnição em Santo Antônio e teve início uma perseguição, na qual os suspeitos teriam atirado contra a viatura. Os policiais revidaram e conseguiram alcançar o veículo, apreendendo uma arma. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.