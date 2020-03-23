Polícia apreende arma e carro roubado após tiroteio em Vitória

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Um tiroteio assustou os moradores do bairro Santo Antônio, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (24). De acordo com testemunhas, os disparos foram ouvidos próximo ao Santuário do bairro. A Polícia Militar informou que os disparos aconteceram após uma perseguição a um carro roubado.

Segundo a polícia, por volta das 14h um homem acionou a Polícia Militar alegando ter sido abordado por dois suspeitos armados no bairro Joana Darc, na Capital, que roubaram seu carro e fugiram no sentido Centro de Vitória.