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Santo Antônio

Polícia apreende arma e carro roubado após tiroteio em Vitória

De acordo com informações da Polícia Militar, veículo havia sido roubado em Joana Darc e suspeitos fugiram em direção ao Centro de Vitória

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 17:54
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Um tiroteio assustou os moradores do bairro Santo Antônio, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (24). De acordo com testemunhas, os disparos foram ouvidos próximo ao Santuário do bairro. A Polícia Militar informou que os disparos aconteceram após uma perseguição a um carro roubado.
Segundo a polícia, por volta das 14h um homem acionou a Polícia Militar alegando ter sido abordado por dois suspeitos armados no bairro Joana Darc, na Capital, que roubaram seu carro e fugiram no sentido Centro de Vitória. 
A polícia informou que o veículo foi então visto por uma guarnição em Santo Antônio e teve início uma perseguição, na qual os suspeitos teriam atirado contra a viatura. Os policiais revidaram e conseguiram alcançar o veículo, apreendendo uma arma. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

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