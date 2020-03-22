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Polícia

Homem invade igreja em Cachoeiro três vezes em uma semana

Após invasão, alarmes dispararam e invasor saiu correndo sem furtar nada

Publicado em 22 de Março de 2020 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 14:57
Bandido forçou porta para entrar em igreja Crédito: Reprodução/arquivo pessoal
Um homem invadiu uma igreja evangélica no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na madrugada deste sábado (21). Nada foi levado, mas, segundo o pastor, é a terceira vez em menos de uma semana que o espaço é invadido pelo mesmo suspeito.  Ele fugiu depois quando houve o acionamento dos alarmes do local. 
O último episódio de invasão foi flagrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o homem agachado, tentando forçar a porta. Em seguida, ele vai até a esquina da rua e volta com um pedaço de madeira e, por várias vezes, tentar levantar a porta. Ele entra assim que consegue uma brecha.
Ao chegar no templo, o pastor, que prefere não ter o nome divulgado,  encontrou a porta arrombada. "É a terceira vez, com essa, que ele vem aqui. De segunda para terça, ele conseguiu arrombar, entrou e levou algumas utensílios domésticos. De quarta para quinta, ele forçou, mas não conseguiu. E, de sexta para sábado conseguiu arrombar, mas tínhamos instalado câmeras. O alarme disparou e ele não furtou nada", conta o pastor.
Ele teme pela segurança da região, uma vez que há menos pessoas circulando nas ruas. "A rua realmente está deserta e quase não vemos patrulhamento, viaturas durante a noite. Fui na delegacia e nos oritaram a fazer a ocorrência online", revelou a vítima.
A Polícia Militar foi procurada para falar sobre a segurança na regão do bairro Guandú e informou que irá intensificar as rondas e, assim, evitar a ação de possíveis saqueadores. Denuncias podem ser feitas pelo 181.

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