Homem invade igreja em Cachoeiro três vezes em uma semana

Bandido forçou porta para entrar em igreja Crédito: Reprodução/arquivo pessoal

Um homem invadiu uma igreja evangélica no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, na madrugada deste sábado (21). Nada foi levado, mas, segundo o pastor, é a terceira vez em menos de uma semana que o espaço é invadido pelo mesmo suspeito. Ele fugiu depois quando houve o acionamento dos alarmes do local.

O último episódio de invasão foi flagrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o homem agachado, tentando forçar a porta. Em seguida, ele vai até a esquina da rua e volta com um pedaço de madeira e, por várias vezes, tentar levantar a porta. Ele entra assim que consegue uma brecha.

Ao chegar no templo, o pastor, que prefere não ter o nome divulgado, encontrou a porta arrombada. "É a terceira vez, com essa, que ele vem aqui. De segunda para terça, ele conseguiu arrombar, entrou e levou algumas utensílios domésticos. De quarta para quinta, ele forçou, mas não conseguiu. E, de sexta para sábado conseguiu arrombar, mas tínhamos instalado câmeras. O alarme disparou e ele não furtou nada", conta o pastor.

Ele teme pela segurança da região, uma vez que há menos pessoas circulando nas ruas. "A rua realmente está deserta e quase não vemos patrulhamento, viaturas durante a noite. Fui na delegacia e nos oritaram a fazer a ocorrência online", revelou a vítima.