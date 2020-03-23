Coronavírus: capixabas no Peru conseguem voo de volta para Vitória

Capixabas presos no Peru após fechamento de fronteira conseguem voltar a Vitoria Crédito: Max Miller Miranda

O fisioterapeuta Max Miller Miranda, de 39 anos, e a esposa, a também fisioterapeuta Kellen Alasia Miranda, de 35 anos, foram para Cusco no último dia 13. Mas o que seria uma viagem de férias transformou-se em um grande drama. No dia 16, os turistas foram orientados a procurar o aeroporto para retornar ao Brasil, já que as fronteiras seriam fechadas. Ao chegarem ao aeroporto, já não era mais permitida a saída do país e eles foram informados da determinação de quarentena até o dia 1° de abril.

Desesperados, os brasileiros pediram socorro ao Ministério das Relações Exteriores. O grupo passou cerca de 16 horas no aeroporto atrás de uma definição. Como não houve, cada um teve que conseguir um lugar para dormir, por conta própria e enfrentando dificuldades.

No dia 17, os brasileiros que estavam em Lima tiveram uma resposta da Embaixada do Brasil, que conseguiu a liberação dos turistas. Procurado na ocasião, o Itamaraty informou que estava acompanhando a situação brasileiros. Mas só no último sábado (21), parte deles, incluindo os capixabas, conseguiram sair do Peru.

OUTROS 26 BRASILEIROS NÃO CONSEGUEM SAIR DO PERU

"A Embaixada do Brasil divulgou uma lista com 206 nomes que retornariam ao Brasil no sábado (21). Fomos levados pelo Exército ao aeroporto e aguardamos por cerca de quatro horas. Parecia cena de filme, mediram nossa temperatura e exigiram distância de um metro, parecia cena de filme, dava muito medo. Mas na hora de chamarem os nomes, apenas 180 pessoas estavam na lista. O restante, que estava com esperanças, ficou. Foi uma cena horrível. Apenas clientes da LATAM foram levados. Eu chorei tanto pelos amigos que fizemos, que sofreram ao nosso lado. É um misto de emoções. Felicidade em voltar e tristeza por quem ficou, muitos sem dinheiro, comida e remédio" Kellen Alasia Miranda - Fisioterapeita

Em contato com os brasileiros que ficaram, Kellen contou que o Consulado do Brasil em Lima está em Cusco tentando negociar com as outras companhias aéreas para trazer ao Brasil os brasileiros que ficaram. Eles afirmaram que o caso será resolvido até a próxima quarta-feira (25).

"Diferente do Peru, no Brasil não houve a mesma fiscalização ao chegarmos. De qualquer forma, decidimos por conta própria fazer uma quarentena. Enquanto isso, estamos na torcida para que tudo dê certo para os brasileiros que ficaram em Cusco", disse.

Brasileiros impedidos de sair do Peru após fechamento de fronteiras Crédito: Max Miller Miranda

A reportagem entrou em contato com o Itamaraty, que respondeu por nota que a Embaixada do Brasil em Lima continua trabalhando para assegurar o retorno de todos os brasileiros atingidos pelas restrições de movimentação ao redor do mundo.