Pandemia do coronavírus deixa médica capixaba isolada no Marrocos

Lara Camporez está isolada no Marrocos Crédito: Arquivo Pessoal

Quero ir para o Brasil, este é o pedido de Lara Camporez, uma médica capixaba de Muniz Freire, de 26 anos, que embarcou para Israel no dia 2 de março, com o objetivo de viajar por países próximos e depois conhecer a Europa. O que ela não esperava era o rápido agravamento e ascensão do coronavírus. Já no Marrocos, recebeu o aviso de cancelamento do voo para a Espanha no domingo (15).

Eu cheguei no Marrocos no dia 12 e tinha previsão de ir embora ontem (16). Meu voo foi cancelado, não recebi qualquer reembolso e não me foram dadas orientações do que fazer ou se seria acolhida de alguma forma", dissse.

" Estou sozinha em um hotel em Marrakech. Já recorri à Embaixada e ao Consulado. O Consulado me disse para manter a calma e que eu deveria tentar sair daqui o quanto antes, mas ainda não sei como" Lara Camporez - Médica capixaba

A situação na cidade começou a se alterar nesta segunda-feira (16), com inclusive toque de recolher, ruas vazias e pessoas de máscara. Apesar do fechamento de restaurantes e lojas, alguns pequenos comércios ficaram abertos e é possível comprar itens básicos. Recebi comida de poloneses e de uma francesa que conseguiram retornar aos países de origem. Aqui não tem o comércio de antes, da medina. Tudo está bem vazio. Quem está relativamente confortável é quem mora aqui, mas os turistas estão amedrontados, contou.

GRUPO NO WHATSAPP

A jovem diz estar tranquila e otimista de que algo de bom esteja por acontecer. Estou sendo proativa e tenho feito o que está ao meu alcance. Fui ao aeroporto tentar comprar passagem, mas não tem nem previsão. Vi na internet que querem que a partir do dia 19 sejam lançados 100 voos com saída do Marrocos, mas isso não está confirmado. Fiz nesta segunda-feira (16) um post no Instagram perguntando de outros brasileiros na mesma situação e encontrei um grupo de Whatsapp com mais de 85 pessoas. O consulado estima que 150 brasileiros estejam nesta situação só no Marrocos, revelou.

DIRETRIZES

Para Lara, a expectativa é de um posicionamento oficial por parte da Embaixada brasileira no Marrocos, com orientações sobre a situação enfrentada e auxílio para encontrar uma passagem de volta ao Brasil.

"Mesmo que eu tenha que gastar mais, quero pagar, quero voltar para casa. Para mim, a viagem que só terminaria no dia 26 já está acabada desde o dia 15, estou tentando voltar. O que devo fazer? Ficar no aeroporto? Preciso de previsão" Lara Camporez - Médica capixaba

A EMBAIXADA

No contexto da crise decorrente da pandemia de COVID-19 e da suspensão de todos os voos tendo o Marrocos como origem ou destino, a Embaixada do Brasil no Marrocos informa estar fazendo todos os esforços possíveis com vistas a tentar viabilizar uma solução para o regresso, para o Brasil, de brasileiros retidos no Marrocos.

Recomenda-se a esses brasileiros atenção redobrada aos voos comerciais internacionais que eventualmente poderão partir do Marrocos nos próximos dias, sobretudo de Casablanca.

Nesse sentido, roga-se atenção permanente às páginas web e facebook da Embaixada.