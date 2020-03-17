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Economia Americana

Trump prevê pacote com envio de dinheiro aos americanos para enfrentar coronavírus

O plano é liberar 850 bilhões de dólares em estímulo à economia americana. O anúncio marca uma investida mais agressiva da Casa Branca em resposta à crise provada pelo vírus

Publicado em 17 de Março de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 16:06
"Vai ser grande e vai ser ousado", afirmou Trump em coletiva na Casa Branca Crédito: Isac Nóbrega/PR
O governo Donald Trump anunciou nesta terça-feira (17) que está trabalhando para enviar dinheiro diretamente às famílias americanas como parte de um pacote de estímulo à economia de cerca de US$ 850 bilhões, em uma tentativa de conter o impacto da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos.
O anúncio marca uma investida mais agressiva da Casa Branca em resposta à crise provada pelo vírus, que já causou o fechamento de escolas, fábricas, bares e restaurantes e atingiu o comércio e os negócios de todo o país.
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"Vai ser grande e vai ser ousado", afirmou Trump em coletiva na Casa Branca ao se referir ao pacote que ainda está em negociação no Congresso. Segundo o presidente, porém, há entusiasmo no Legislativo com as medidas.
As discussões ganharam caráter de urgência com a gravidade dada ao cenário econômico pelo próprio presidente. No início da crise, Trump chegou a minimizar as consequências do novo coronavírus mas, em pronunciamento nesta segunda-feira (16), fez um apelo para que americanos ficassem em casa e admitiu a possibilidade de os EUA entrarem em recessão.
O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, afirmou que o envio do dinheiro aos americanos pode acontecer em até duas semanas, mas não deu detalhes sobre valores.
Alguns parlamentares, como o senador republicano Mitt Romney, têm discutido o pagamento de US$ 1 mil em dinheiro vivo.
Mnuchin, por sua vez, esteve com Romney nesta semana e disse que essa era "uma das ideias". O secretário, porém, preferiu não se comprometer com números.
A ideia do pagamento direto a cidadãos ganhou apoio de republicanos e democratas e reflete o esforço bipartidário, mesmo em ano de eleição, para tentar vencer a pandemia do novo coronavírus.

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Inicialmente, Trump queria fazer algum manejo com os impostos para tentar diminuir as consequências econômicas geradas com a crise, que ataca diretamente o bolso dos americanos.
Nesta terça, porém, o presidente disse que essa medida poderia levar um longo período para gerar resultados. "E queremos fazer algo bem mais rápido do que isso. Então acho que temos maneiras de conseguir dinheiro mais rápido e de um jeito mais assertivo."
O secretário do Tesouro discutirá detalhes do pacote com o Senado americano ainda nesta terça.
Além de enviar dinheiro diretamente aos americanos, a Casa Branca também pretende repassar cerca de US$ 50 bilhões para o setor de empresas aéreas, que vêm sofrendo com as restrições de voos entre países da Europa e dos EUA, por exemplo.
Na semana passada, Trump anunciou a suspensão dos voos que chegam de diversos países da Europa aos EUA como uma maneira de tentar conter o vírus no país -segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o continente europeu ultrapassou a Ásia como o principal foco da doença.
O banimento das rotas foi visto como a primeira mudança brusca de comportamento de Trump. Em campanha à reeleição, o presidente sabe que uma crise econômica grave neste momento pode minguar suas chances de ser reconduzido à Casa Branca.
Trump tem trabalhado com sua equipe -e pedido colaboração do Congresso- para montar um plano emergencial de ajuda às famílias de classe média e baixa renda, e o pagamento direto aos cidadãos foi a maneira mais rápida que seu governo encontrou de tentar injetar recursos na economia. A Casa Branca também quer incluir no pacote assistência para pequenas empresas e seus funcionários.
"Estamos dando alívio às indústrias e pequenas empresas afetadas e garantimos que emergiremos desse desafio com uma economia próspera e crescente, porque é isso que vai acontecer", disse Trump.
O pacote de US$ 850 bilhões é adicional aos US$ 100 bilhões aprovados pela Câmara na semana passada -também na esteira da crise do coronavírus-, em que estão incluídos licença médica paga, seguro-desemprego e outros benefícios para trabalhadores afetados pela pandemia.
Apesar da promessa de trabalho em conjunto, há pontos de tensão na maneira com que republicanos e democratas preferem conduzir a crise.
Integrantes da Casa Branca defendem corte de impostos e ajuda à indústria, enquanto democratas preferem focar na ajuda aos trabalhadores e prestação de serviço de saúde.

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