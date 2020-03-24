Para evitar lotação e filas, governo do ES reforça linhas do Transcol

Transcol lotado durante pandemia do coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Para tentar solucionar o problema, a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) anunciou ajustes na operação do Transcol. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário Fábio Damasceno identificou os problemas e anunciou as mudanças para reduzir a lotação nos coletivos. Um dos problemas é o conflito dos horários, causado pela maior rapidez nas viagens.

Não tem trânsito e, por isso, as viagens estão mais rápidas. As que demoravam 1h a 1h30, agora são feitas em 30 ou 40 minutos. Então, um passageiro que pegava o ônibus às 7h20, por exemplo, acaba perdendo porque o veículo já passou. A gente está adequando esses horários, disse.

Somado às viagens mais rápidas, o secretário também destacou as regiões com maior demanda, informação que ainda não havia sido identificada pela Semobi. Nestes locais, as linhas foram reforçadas.

Outra coisa são as regiões, porque não sabíamos onde as pessoas estavam trabalhando e como seria essa distribuição. Ontem (segunda) tivemos 20 linhas com um problema de concentração de demandas. Identificamos essas linhas, que atendem principalmente a construção civil e alguns prestadores de serviços. Em Itacibá, Laranjeiras, região de Vila Velha. Essas linhas já foram reforçadas com o horário e quantidade de ônibus de dias úteis, como se estivéssemos operando com 100% da frota. Inclusive com ônibus articulado, para podermos atender melhor a situação, explicou.

Além disso, para evitar as longas filas e lotação dos ônibus ainda no terminal, o secretário pede a compreensão dos passageiros, para que os coletivos saiam apenas com pessoas sentadas. Quando isso não for possível, carros reservas que estão nos locais serão colocados na rua para evitar aglomerações.

Ônibus sai do terminal só com as cadeiras ocupadas. Não sai com gente no corredor. Só que a gente não vai entrar em conflito com o passageiro. A gente pede a compreensão do usuário para que não entre. Espera o próximo ônibus, que eles estão passando mais rápido. A gente tem agora equipes em todos os terminais, colocando ônibus reservas, para que se tiver fila maior do que o normal nesse período, a gente coloque um ônibus reserva, destacou.

MAIS MUDANÇAS

Fábio Damasceno não descartou mudanças nos próximos dias. Segundo o secretário, a situação está sendo analisada diariamente e outras medidas podem ser adotadas. Isso é dia a dia, ajustando o sistema dia a dia. A eturb está nos terminais e estamos fazendo essa correção da quantidade de ônibus por linha. São 300 linhas, já fizemos o reforço em 20 delas, finalizou.

REDUÇÃO DA FROTA

O governo adotou uma restrição maior à circulação de pessoas nos ônibus do Transcol , na Grande Vitória, como medida de prevenção ao coronavírus. Desde esta segunda-feira (24), a determinação era para que os ônibus saíssem dos terminais somente com a ocupação com o número de cadeiras que possuem, que são cerca de 40. Houve também uma redução de 30% dos ônibus nos horários de pico, e de 50% nos horários entrepicos.