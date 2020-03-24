Acaps vai pedir que supermercados do ES limitem acesso de idosos e crianças

Após medidas tomadas por alguns municípios como Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, no Norte e Sul do Espírito Santo, para evitar aglomerações nos supermercados, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) vai orientar que os estabelecimentos de todo o Estado impeçam a entrada de crianças e limitem o acesso de idosos nesses locais no Espírito Santo.
Alguns supermercados já criaram um horário alternativo que é exclusivo para atender pessoas com mais de 60 anos, faixa etária que integra o grupo de risco para o coronavírus, de acordo com o superintendente da Acaps, Hélio Hoffmann Schneider.
Em Vitória, o prefeito da cidade, Luciano Rezende, recomendou, através de um decreto publicado no Diário Oficial do município, que os supermercados da capital limitem o acesso simultâneo de clientes, impeçam a entrada de menores de 12 anos e estabeleçam horário diferenciado para o recebimento e atendimento a idosos com mais de 60 anos. O artigo terceiro do decreto nº 18.048 também orienta restringir a um integrante da família por vez o acesso aos supermercados. Ainda não há uma determinação para que os estabelecimentos tomem essas medidas, apenas orientação.
O superintendente da Acaps, no entanto, afirma que a entidade vai recomendar aos seus filiados que sigam essas orientações da prefeitura de Vitória não só na capital, mas em todo o Espírito Santo. "Apoiamos e, dentro das possibilidades, vamos procurar cumprir não só em Vitória, mas no Estado todo. É necessário mesmo porque o idoso é a pessoa mais vulnerável. Temos que apoiar. Muitas vezes, não tem como impedir, mas vemos que, aos poucos, os consumidores estão dando importância e estão cumprindo as recomendações das autoridades", afirmou Schneider.
Com 33 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande aponta que, apesar do crescimento diário de registros, o auge da pandemia é previsto para o final do mês de abril.