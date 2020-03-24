Acaps vai pedir que supermercados do ES limitem acesso de idosos e crianças

O superintendente da Acaps, no entanto, afirma que a entidade vai recomendar aos seus filiados que sigam essas orientações da prefeitura de Vitória não só na capital, mas em todo o Espírito Santo. "Apoiamos e, dentro das possibilidades, vamos procurar cumprir não só em Vitória, mas no Estado todo. É necessário mesmo porque o idoso é a pessoa mais vulnerável. Temos que apoiar. Muitas vezes, não tem como impedir, mas vemos que, aos poucos, os consumidores estão dando importância e estão cumprindo as recomendações das autoridades", afirmou Schneider.