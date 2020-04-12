Aos 87 anos, morre Irene Álvares, viúva do ex-governador Élcio Álvares

Morreu na manhã deste domingo de Páscoa (12) a ex-primeira-dama do Estado, Irene Rozindo Álvares. Com 87 anos, a viúva do ex-governador Élcio Álvares teve complicações após uma cirurgia no quadril. Ela estava internada no Hospital Cias Unimed Vitória desde o dia 28 de fevereiro.