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Aos 87 anos, morre Irene Álvares, viúva do ex-governador Élcio Álvares

Irene faleceu após complicações de uma cirurgia realizada no quadril. Ela estava internada desde o dia 28 de fevereiro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 17:25

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 17:25

Morreu na manhã deste domingo de Páscoa (12) a ex-primeira-dama do Estado, Irene Rozindo Álvares. Com 87 anos, a viúva do ex-governador Élcio Álvares teve complicações após uma cirurgia no quadril. Ela estava internada no Hospital Cias Unimed Vitória desde o dia 28 de fevereiro.
O corpo da ex-primeira-dama será cremado no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Segundo a família, não haverá cerimônia fúnebre em virtude do protocolo do Ministério da Saúde que orienta sobre velórios e enterros durante a pandemia do coronavírus no país.
Irene era viúva de Élcio Álvares, político capixaba que exerceu mandatos de deputado estadual e federal, e também governador do Espírito Santo de 1975- 1979, durante o período militar. Ele morreu em dezembro de 2016, com insuficiência renal. aos 84 anos. 

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