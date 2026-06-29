Prefeitura de Divino São Lourenço abre concurso com vagas para o magistério

A Prefeitura de Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, no Espírito Santo, vai abrir concurso público para a contratação de profissionais do magistério. A oferta é de 28 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 25 horas semanais. A remuneração será conforme o Plano de Carreira do Magistério vigente à data da posse.
Os interessados poderão se inscrever de 1º a 31 de julho de 2026, exclusivamente no site dslourenco.es.gov.br. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
Para participar do certame, é necessário estar inscrito previamente na Prova Nacional Docente (PND), no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), até 3 de julho de 2026. Também é preciso ter nível superior.
A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira por meio da Prova Nacional Docente (PND), prevista para 20 de setembro de 2026 e promovida pelo INEP; e a segunda por prova de títulos.
O regime de contratação será estatutário. A validade do concurso será de dois anos a partir da data da homologação, podendo ser prorrogada uma vez por igual período, a critério da administração pública.
Confira as vagas
Pedagogo
Professor de Educação Infantil
Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I
Professor para Atendimento Educacional Especializado — AEE
Professor de Educação Física
Professor de Arte/Artes Visuais
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