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28 chances

Prefeitura de Divino São Lourenço abre concurso com vagas para o magistério

Candidatos precisam ter curso superior; prazo para se inscrever será no período de 1º a 31 de julho

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 14:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jun 2026 às 14:13
Região de comércios em Divino de São Lourenço, no Sul do Estado Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, no Espírito Santo, vai abrir concurso público para a contratação de profissionais do magistério. A oferta é de 28 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 25 horas semanais. A remuneração será conforme o Plano de Carreira do Magistério vigente à data da posse.


Os interessados poderão se inscrever de 1º a 31 de julho de 2026, exclusivamente no site dslourenco.es.gov.br.  Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 


Para participar do certame, é necessário estar inscrito previamente na Prova Nacional Docente (PND), no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), até 3 de julho de 2026.  Também é preciso ter nível superior. 

A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira por meio da Prova Nacional Docente (PND), prevista para 20 de setembro de 2026 e promovida pelo INEP; e a segunda por prova de títulos.


O regime de contratação será estatutário. A validade do concurso será de dois anos a partir da data da homologação, podendo ser prorrogada uma vez por igual período, a critério da administração pública.

Confira as vagas

  • Pedagogo

  • Professor de Educação Infantil

  • Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I

  • Professor para Atendimento Educacional Especializado — AEE

  • Professor de Educação Física

  • Professor de Arte/Artes Visuais

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