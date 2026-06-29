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Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para área de assistência social

Inscrições poderão ser feitas nos dias 6 e 7 de julho; postos são para cargos de níveis fundamental, médio e superior

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 10:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jun 2026 às 10:55
Prédio da Prefeitura de Guarapari Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac)  de Guarapari vai abrir processo seletivo para contratar 24 profissionais temporários para atuar na Política de Assistência Social, que abrange serviços da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.   


Também haverá formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para quem tem níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.621 a R$ 3.067,13. A jornada varia conforme o cargo, sendo de 30 ou 40 horas semanais, com possibilidade de regime de escala 12x36 horas. 

As inscrições poderão ser feitas presencialmente nos dias 6 e 7 de julho de 2026, na sede administrativa da Semtac, que fica na Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, Guarapari. O atendimento ocorrerá das 9h às 11h e das 13h às 17h.


Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos e de experiência profissional, conforme critérios descritos no edital. As contratações terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogadas uma vez, pelo mesmo período.

De acordo com a prefeitura, o resultado parcial será divulgado no dia 14 de julho. Os candidatos poderão apresentar recurso em 15 de julho, e o resultado final está previsto para o dia 17 de julho de 2026. 

Confira as vagas

  • Assistente Social (5)

  • Auxiliar de cuidador (2)

  • Auxiliar de serviços gerais (1)

  • Cozinheiro (1)

  • Motorista (1)

  • Orientador/educador social (5)

  • Psicólogo (5)

  • Técnico administrativo (3)

  • Terapeuta ocupacional (1)

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