Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para área de assistência social

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac) de Guarapari vai abrir processo seletivo para contratar 24 profissionais temporários para atuar na Política de Assistência Social, que abrange serviços da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.
Também haverá formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para quem tem níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.621 a R$ 3.067,13. A jornada varia conforme o cargo, sendo de 30 ou 40 horas semanais, com possibilidade de regime de escala 12x36 horas.
As inscrições poderão ser feitas presencialmente nos dias 6 e 7 de julho de 2026, na sede administrativa da Semtac, que fica na Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, Guarapari. O atendimento ocorrerá das 9h às 11h e das 13h às 17h.
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos e de experiência profissional, conforme critérios descritos no edital. As contratações terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogadas uma vez, pelo mesmo período.
De acordo com a prefeitura, o resultado parcial será divulgado no dia 14 de julho. Os candidatos poderão apresentar recurso em 15 de julho, e o resultado final está previsto para o dia 17 de julho de 2026.
Confira as vagas
Assistente Social (5)
Auxiliar de cuidador (2)
Auxiliar de serviços gerais (1)
Cozinheiro (1)
Motorista (1)
Orientador/educador social (5)
Psicólogo (5)
Técnico administrativo (3)
Terapeuta ocupacional (1)
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