Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para área de assistência social

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac) de Guarapari vai abrir processo seletivo para contratar 24 profissionais temporários para atuar na Política de Assistência Social, que abrange serviços da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.





Também haverá formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para quem tem níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.621 a R$ 3.067,13. A jornada varia conforme o cargo, sendo de 30 ou 40 horas semanais, com possibilidade de regime de escala 12x36 horas.