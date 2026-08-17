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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 17 a 23 de agosto de 2026

Veja o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 08:55

A terceira semana de agosto será favorável para colher os primeiros resultados das escolhas feitas nas últimas semanas (Imagem: New África | Shutterstock)
A terceira semana de agosto será favorável para colher os primeiros resultados das escolhas feitas nas últimas semanas Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

A terceira semana de agosto chegará trazendo uma energia de expansão, fortalecimento pessoal e novas possibilidades. O baralho cigano revela que este será um período favorável para colher os primeiros resultados das escolhas feitas nas últimas semanas, além de abrir espaço para novos projetos, encontros e oportunidades.

Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, a prosperidade acontece quando unimos sabedoria, paciência e atitude. Por isso, nesta semana, confie mais na sua capacidade de superar desafios e permita que a vida apresente novos caminhos. Pequenas mudanças de postura poderão gerar grandes transformações antes do fim do mês.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A vida social do ariano ganhará movimento ao longo da semana (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
A vida social do ariano ganhará movimento ao longo da semana Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “O Jardim” favorece novos contatos, encontros e reconhecimento. Sua vida social ganhará movimento, e pessoas importantes poderão surgir para contribuir com seus projetos ou abrir novas oportunidades. No amor, momentos leves e descontraídos fortalecerão os vínculos e aproximarão quem estiver distante. No trabalho, valorize o networking , pois uma conversa aparentemente simples poderá gerar excelentes resultados no futuro.

Touro

A confiança será essencial para o taurino fortalecer a relação e construir planos duradouros (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
A confiança será essencial para o taurino fortalecer a relação e construir planos duradouros Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “A Âncora” confirma estabilidade, segurança e perseverança. Continue firme nos seus objetivos sem permitir que a ansiedade atrapalhe seu caminho. No amor, a confiança será essencial para fortalecer a relação e construir planos duradouros. No trabalho, sua dedicação continuará produzindo resultados consistentes, e o reconhecimento poderá chegar de forma natural.

Gêmeos

A semana favorecerá decisões importantes, novos projetos e momentos de grande realização pessoal ao geminiano (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
A semana favorecerá decisões importantes, novos projetos e momentos de grande realização pessoal ao geminiano Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “O Sol” anuncia sucesso, boas notícias e crescimento. A semana favorecerá decisões importantes, novos projetos e momentos de grande realização pessoal. No amor, alegria , cumplicidade e leveza tornarão a convivência ainda mais harmoniosa. No trabalho, seu talento estará em evidência e poderá atrair reconhecimento ou oportunidades de crescimento.

Câncer

Será um excelente momento para o canceriano cuidar do bem-estar físico e emocional (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
Será um excelente momento para o canceriano cuidar do bem-estar físico e emocional Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “A Árvore” favorece equilíbrio, saúde e fortalecimento dos vínculos familiares. Será um excelente momento para cuidar do bem-estar físico e emocional, além de investir nas relações que realmente fazem sentido. No amor, o relacionamento ganhará estabilidade e maturidade. No trabalho, a paciência continuará sendo sua maior aliada para conquistar resultados sólidos.

Leão

Um reencontro ou uma atitude inesperada poderá fortalecer os sentimentos do leonino (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
Um reencontro ou uma atitude inesperada poderá fortalecer os sentimentos do leonino Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “O Cavaleiro” traz movimento, novidades e oportunidades inesperadas. Convites, notícias ou mudanças positivas poderão acontecer ao longo da semana, trazendo mais entusiasmo para sua rotina. No amor, um reencontro ou uma atitude inesperada poderá fortalecer os sentimentos. No trabalho, você deverá se manter disponível para novos desafios, pois eles poderão representar um importante avanço profissional.

Virgem

Informações aguardadas finalmente tenderão a chegar, trazendo mais clareza para as decisões do virginiano (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
Informações aguardadas finalmente tenderão a chegar, trazendo mais clareza para as decisões do virginiano Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “A Carta” indica respostas, contratos e comunicações importantes. Informações aguardadas finalmente tenderão a chegar, trazendo mais clareza para decisões futuras. No amor, uma conversa sincera ajudará a eliminar dúvidas e fortalecer a confiança. No trabalho, negociações, assinaturas ou propostas poderão evoluir de forma bastante positiva.

Libra

Será uma semana favorável para o libriano fortalecer relações importantes e demonstrar aquilo que realmente sente (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
Será uma semana favorável para o libriano fortalecer relações importantes e demonstrar aquilo que realmente sente Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “O Coração” destaca sentimentos sinceros, afeto e aproximação. Será uma semana favorável para fortalecer relações importantes e demonstrar aquilo que realmente sente. No amor, declarações, reconciliações ou momentos especiais poderão renovar a cumplicidade. No trabalho, agir com empatia facilitará acordos e fortalecerá parcerias.

Escorpião

A organização e a discrição serão fundamentais para o escorpiano evitar contratempos (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
A organização e a discrição serão fundamentais para o escorpiano evitar contratempos Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “A Raposa” pede estratégia, prudência e atenção aos detalhes. Nem todas as situações estarão tão claras quanto parecem; por isso, evite agir por impulso ou confiar em promessas precipitadas. No amor, procure esclarecer dúvidas antes de criar preocupações desnecessárias. No trabalho, organização e discrição serão fundamentais para evitar contratempos.

Sagitário

Pequenos acontecimentos poderão gerar grandes benefícios se forem aproveitados com rapidez e confiança pelo sagitariano (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
Pequenos acontecimentos poderão gerar grandes benefícios se forem aproveitados com rapidez e confiança pelo sagitariano Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “O Trevo” anuncia sorte, oportunidades inesperadas e acontecimentos positivos. Pequenos eventos poderão gerar grandes benefícios se forem aproveitados com rapidez e confiança. No amor, momentos espontâneos fortalecerão os vínculos e trarão mais leveza ao relacionamento . No trabalho, uma oportunidade aparentemente simples poderá representar um passo importante para seu crescimento.

Capricórnio

Esta será uma excelente semana para o capricorniano colocar a vida em ordem (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
Esta será uma excelente semana para o capricorniano colocar a vida em ordem Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “A Torre” reforça organização, disciplina e responsabilidade. Esta será uma excelente semana para colocar a vida em ordem, concluir pendências e planejar os próximos passos. No amor, procure equilibrar razão e emoção para evitar distanciamentos. No trabalho, sua postura profissional chamará a atenção de pessoas influentes e poderá render reconhecimento.

Aquário

O aquariano deverá confiar mais na intuição e permitir que as ideias ganhem espaço (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
O aquariano deverá confiar mais na intuição e permitir que as ideias ganhem espaço Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “As Estrelas” inspira criatividade, esperança e proteção espiritual. Tente confiar mais na sua intuição e permitir que suas ideias ganhem espaço. No amor, sonhos compartilhados fortalecerão a união e criarão planos. No trabalho, sua capacidade de inovar poderá abrir caminhos importantes e trazer reconhecimento por seu talento.

Peixes

O momento será excelente para o pisciano organizar as finanças (Imagem: JulzaArt | Shutterstock)
O momento será excelente para o pisciano organizar as finanças Crédito: Imagem: JulzaArt | Shutterstock

A carta “Os Peixes” favorece prosperidade, crescimento financeiro e abundância. O momento será excelente para organizar as finanças, iniciar novos projetos ou investir em oportunidades promissoras. No amor, generosidade e compreensão fortalecerão ainda mais a relação. No trabalho, ganhos inesperados ou propostas vantajosas poderão surgir ao longo da semana.

Carta conselho da semana

A carta “ O Jardim” simboliza expansão, encontros e novas possibilidades. Ela lembra que ninguém cresce sozinho e que muitas oportunidades chegam por meio de pessoas que cruzam nosso caminho. Esteja aberto(a) para conhecer novas histórias, fortalecer amizades e construir parcerias. O universo poderá aproximá-lo(a) de pessoas capazes de transformar sua caminhada e abrir portas que antes pareciam inalcançáveis. Aproveite esta semana para cultivar bons relacionamentos, pois eles serão sementes importantes para o seu futuro.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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