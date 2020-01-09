Gusttavo Lima foi o artista mais executado nas rádios do país em 2019

Com o sucesso "Cem Mil", o cantor Gusttavo Lima, conquistou o primeiro lugar entre as 100 músicas mais executadas nas rádios em todo o país em 2019. O levantamento foi feito pela empresa Crowley, que monitora as principais emissoras de todo o país.
A música é uma composição de Lima em parceria com o baiano Tierry e foi gravada no álbum ao vivo "O Embaixador" (2018) e já tinha ficado em primeiro lugar na medição feita no primeiro semestre do ano passado. A faixa mais recente do cantor, "Milu" em quarto lugar do mesmo ranking.
Luan Santana também tem duas músicas entre as cinco primeiras. "Quando a Bad Bater" é a segunda mais executada, e "Vingança", parceria com MC Kekel ficou em quinto lugar.
O sertanejo domina quase toda a lista divulgada. Até as dez primeiras, só Wesley Safadão -muito confundido com sertanejo- representa seu forró eletrônico com "Igual Ela, Só Uma". As duplas Henrique & Juliano e a cantora Marília Mendonça também são destaques.
CONFIRA OS PRIMEIROS DA LISTA
- 1. "Cem Mil", Gusttavo Lima
- 2. "Quando a Bad Bater", Luan Santana
- 3. "Estado Decadente", Zé Neto & Cristiano
- 4. "Milu", Gusttavo Lima
- 5. "Vingança", Luan Santana e Mc Kekel
- 6. "Cidade Vizinha", Henrique & Juliano
- 7. "Surto de Amor", Henrique & Juliano e Jorge & Mateus
- 8. "Todo Mundo Vai Sofrer", Marília Mendonça
- 9. "Não Abro Mão", Maiara e Maraisa
- 10. "Igual ela, Só Uma", Wesley Safadão