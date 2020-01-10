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Foto da infância

Graciele Lacerda surge irreconhecível e brinca com aparência: 'Palito'

Noiva de Zezé Di Camargo, a capixaba Graciele Lacerda postou uma foto da infância com corpo bem magrinho, diferente da versão torneada que ostenta hoje

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 09:31
A musa fitness Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Quinta-feira é dia de relembrar o passado na web e desta vez Graciele Lacerda não ficou de fora do famoso "tbt". A noiva de Zezé Di Camargo surgiu em uma foto da infância bem magra e revelou até qual era seu apelido à época. 
"Essa semana falei pra vocês o quanto sofri na infância por ser magrelinha. Hoje em dia se chama bullying né? Então, essa foto é dessa época! Olha esses bracinhos magrinhos! Olívia Palito era meu codinome. Quem ai também sofreu na infância com esses "apelidinhos" chatos?", escreveu no post. 

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Nos comentários da postagem feita no Instagram, a musa fitness recebeu só elogios. "Linda", escreveu um dos fãs. "Sempre maravilhosa", disse outra internauta. 

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