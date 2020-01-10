Graciele Lacerda surge irreconhecível e brinca com aparência: 'Palito'

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#TBT Essa semana falei pra vocês o quanto sofri na infância por ser magrelinha. Hoje em dia se chama bullying né? Então, essa foto é dessa época! Olha esses bracinhos magrinhos!!! Olivia Palito era meu codinome ? Quem ai também sofreu na infância com esses "apelidinhos" chatos?