Graciele Lacerda surge irreconhecível e brinca com aparência: 'Palito'

Quinta-feira é dia de relembrar o passado na web e desta vez Graciele Lacerda não ficou de fora do famoso "tbt". A noiva de Zezé Di Camargo surgiu em uma foto da infância bem magra e revelou até qual era seu apelido à época.
"Essa semana falei pra vocês o quanto sofri na infância por ser magrelinha. Hoje em dia se chama bullying né? Então, essa foto é dessa época! Olha esses bracinhos magrinhos! Olívia Palito era meu codinome. Quem ai também sofreu na infância com esses "apelidinhos" chatos?", escreveu no post.
Nos comentários da postagem feita no Instagram, a musa fitness recebeu só elogios. "Linda", escreveu um dos fãs. "Sempre maravilhosa", disse outra internauta.