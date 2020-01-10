"Bom Sucesso"

Sobrinha trans de Roberta Close inspirou novela da Globo

Gabrielle Gambine, modelo trans que é sobrinha de Roberta Close, inspirou casal da novela 'Bom Sucesso', da Globo, com seu namorado

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 11:24
A modelo trans Gabrielle Gambine, sobrinha de Roberta Close Crédito: Reprodução/Instagram @blondeapplejuice
O relacionamento das personagens Michelly e Henrique, dos atores Gabrielle Jolie e David Reis, em "Bom Sucesso", teve uma inspiração da vida real. Mais precisamente do namoro entre a modelo Gabrielle Gambine, a sobrinha trans de Roberta Close, e do também modelo Jonathan Ferreira. 
"No início tive receio de parecer caricato. Depois achei fofo. Conversei muito com a Gab, que é minha amiga e me conhece há anos. É estranho ver uma parte tão íntima da minha vida exposta assim. Não somos um produto. Somos um casal em que existe uma trans e um homem negro. Tinha medo que isso tomasse outro rumo, conta Gabrielle, em entrevista ao jornal Extra. 
Os modelos Gabrielle Gambine e Jonathan Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram @blondeapplejuice
"Temos um cuidado diário um com o outro. E foi exatamente isso que fez com que eu me apaixonasse. Sou muito feliz de estar com alguém que me assume e não me sexualiza, querendo se relacionar comigo somente entre quatro paredes. Como acontece com muitas pessoas"
Gabrielle Gambine - Modelo

Gabrielle e Jonathan, juntos há um ano, enfrentam muito preconceito, segundo eles, e a exposição gera medo. "Num momento político como este, tivemos medo da exposição. Não sabemos o que se passa na cabeça das pessoas, pondera. 

