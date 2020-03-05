Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família

Beth Szafir diz que se arrepende de ter dito que não sentia saudades de Sasha

Em entrevista a canal do YouTube, empresária conta que não fala mais com a neta desde então

Publicado em 05 de Março de 2020 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 19:42
Beth Szafir em foto antiga com Xuxa e sua neta Sasha Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram
Beth Szafir disse estar arrependida de uma declaração polêmica que deu sobre a neta Sasha Meneghel. No ano passado, a empresária afirmou que não sentia falta da filha de Xuxa, que mora nos Estados Unidos.
"Contato zero", disse, então, em entrevista ao apresentador Amaury Jr. "Eu tenho mais oito [netos]. Então não dá para sentir falta", disparou na época.
Só que agora a mãe de Luciano Szafir disse preferia não ter se pronunciado daquela forma. "Aquilo, vou te contar a verdade, foi um ímpeto", afirmou em entrevista ao canal Bora com Caio Fischer, no YouTube. "Sei lá se eu tinha bebido... Mas não a ponto de perder a razão como ali naquela hora. Eu não sei. Devia estar muito revoltada, com algum problema na cabeça e eu falei que não sentia falta."
"Claro que eu sinto [falta de Sasha], pô. É minha neta", ponderou. "Foi uma bobagem falar isso. Eu me arrependi muito. Foi ridículo."

Veja Também

Xuxa abre o jogo sobre namoro com Pelé: "Era traída de cabo a rabo"

Xuxa tenta convencer padre Fábio de Melo a se tornar vegano

Xuxa abre o jogo e revela abuso sexual desde 4 anos de idade

A empresária deu a entender que as duas não se falaram mais desde a polêmica. "Agora não ligo para ela porque acho que ela deve ter ficado ofendida", revelou.
No entanto, ela continua criticando uma atitude da neta. É que na época do lançamento do reality show "Os Szafir", no canal E! Entertainment, Sasha enviou uma notificação judicial pedindo que seu nome não fosse citado no programa.
"Ela mandou para mim e para o pai", contou Beth. "Isso eu achei desnecessário."
Já sobre Xuxa, a ex-sogra foi só elogios. "Continuo gostando muito dela", afirmou. "Tenho a maior admiração e também respeito. Acho que ninguém faz sucesso por acaso. [Xuxa] é um ícone."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados