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Xuxa abre o jogo sobre namoro com Pelé: 'Era traída de cabo a rabo'

'Era normal para ele, falava assim: 'As mulheres querem ficar com o Pelé'', relembrou apresentadora

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 08:54
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel
A apresentadora Xuxa afirmou ter sido traída diversas vezes pelo ex-jogador de futebol Pelé, à época em que namoraram nos anos 1980, em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube.
"A minha primeira relação, que durou seis anos, foi com o Pelé, todo mundo sabe. Eu era traída de cabo a rabo. Muito, mas muito. A ponto de eu chegar, olhar para ele, e estar de batom [de outra pessoa]", afirmou Xuxa.
Na sequência, a apresentadora continuou: "Uma atrás da outra. Era normal para ele. Falava assim: 'As mulheres querem ficar com o Pelé'. Como eu era muito novinha, não tinha experiência nenhuma. O que ele falava para mim achava que era verdade".
À época do namoro com Pelé, Xuxa tinha cerca de 18 anos. Os dois têm cerca de 23 anos de diferença de idade.

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"Ele chegava em casa e falava: 'Pelé ficou com fulana de tal. Guarda bem esse nome que vai ser uma pessoa muito conhecida", disse, sobre comentários que seriam feitos pelo jogador, falando na 3ª pessoa.
O E+ entrou em contato com a equipe de Pelé a respeito das declarações de Xuxa, mas não obteve retorno até a publicação desta nota.

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