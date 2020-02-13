Xuxa abre o jogo sobre namoro com Pelé: 'Era traída de cabo a rabo'

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel

A apresentadora Xuxa afirmou ter sido traída diversas vezes pelo ex-jogador de futebol Pelé , à época em que namoraram nos anos 1980, em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube.

"A minha primeira relação, que durou seis anos, foi com o Pelé, todo mundo sabe. Eu era traída de cabo a rabo. Muito, mas muito. A ponto de eu chegar, olhar para ele, e estar de batom [de outra pessoa]", afirmou Xuxa.

Na sequência, a apresentadora continuou: "Uma atrás da outra. Era normal para ele. Falava assim: 'As mulheres querem ficar com o Pelé'. Como eu era muito novinha, não tinha experiência nenhuma. O que ele falava para mim achava que era verdade".

À época do namoro com Pelé, Xuxa tinha cerca de 18 anos. Os dois têm cerca de 23 anos de diferença de idade.

"Ele chegava em casa e falava: 'Pelé ficou com fulana de tal. Guarda bem esse nome que vai ser uma pessoa muito conhecida", disse, sobre comentários que seriam feitos pelo jogador, falando na 3ª pessoa.