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'BBB 20': mãe desaprova romance de Gizelly e Prior: 'Ele destratou'

A empresária Márcia Machado, mãe da capixaba Gizelly do 'BBB 20', opinou sobre a relação da filha e do brother Prior dentro da casa da Globo

Publicado em 06 de Março de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 10:05
Márcia Machado e a filha, a "BBB 20" e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Arquivo pessoal/A GAZETA
Gizelly e Prior estão em lados opostos na luta pelo R$ 1,5 milhão do "BBB 20". Mas, apesar de a capixaba já até ter declarado que é contra a forma do bonitão jogar no reality da Globo, ela mesma admitiu que o beijo do arquiteto não é de se jogar fora. 
No entanto, mesmo com essa tentação, a mãe da capixaba, Márcia Machado, desaprova o romance dos dois. Em entrevista ao jornal Extra, ela soltou: "Não aprovo, não. Ele a destratou em alguns momentos na casa. Colocou a minha filha no paredão para que ela saísse. Mas o Prior não sabia a força que Gizelly tem aqui fora". 
A empresária e produtora rural do Espírito Santo também destaca que essa é sua opinião de acordo com o que está vendo no confinamento. Fora da casa, ela prefere não reforçar sua desaprovação quanto ao affair. 

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"As minhas críticas não são pessoais (são em relação ao jogo). Acredito que pessoas ruins não sejam escolhidas para entrarem no Big Brother. Aqui fora, seja o que Deus quiser. Mas se for dos planos de Deus que o Prior seja pai dos meus netos... O futuro a gente não sabe. Deixa acontecer", concluiu. 

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