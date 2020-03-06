'BBB 20': mãe desaprova romance de Gizelly e Prior: 'Ele destratou'

No entanto, mesmo com essa tentação, a mãe da capixaba, Márcia Machado, desaprova o romance dos dois. Em entrevista ao jornal Extra, ela soltou: "Não aprovo, não. Ele a destratou em alguns momentos na casa. Colocou a minha filha no paredão para que ela saísse. Mas o Prior não sabia a força que Gizelly tem aqui fora".