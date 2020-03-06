'BBB 20': mãe desaprova romance de Gizelly e Prior: 'Ele destratou'

No entanto, mesmo com essa tentação, a mãe da capixaba, Márcia Machado, desaprova o romance dos dois. Em entrevista ao jornal Extra, ela soltou: "Não aprovo, não. Ele a destratou em alguns momentos na casa. Colocou a minha filha no paredão para que ela saísse. Mas o Prior não sabia a força que Gizelly tem aqui fora".
A empresária e produtora rural do Espírito Santo também destaca que essa é sua opinião de acordo com o que está vendo no confinamento. Fora da casa, ela prefere não reforçar sua desaprovação quanto ao affair.
"As minhas críticas não são pessoais (são em relação ao jogo). Acredito que pessoas ruins não sejam escolhidas para entrarem no Big Brother. Aqui fora, seja o que Deus quiser. Mas se for dos planos de Deus que o Prior seja pai dos meus netos... O futuro a gente não sabe. Deixa acontecer", concluiu.