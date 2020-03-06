'BBB 20': Pyong vira líder após Gizelly e Marcela virarem piada

Pyong escolheu Daniel, Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Thelma e Gabi para irem para o vip da semana.
Marcela e a capixaba Gizelly, além de virarem piada na web após perderem a prova do líder, vão seguir desta vez na xepa. A representante do Espírito Santo mora em um bairro conhecido no Estado por ser como um labirinto e o Twitter não perdoo o fato de a advogada não vencer a prova.
Na prova, feita em dupla, os brothers tinham que encontrar alguns itens pelos corredores de um labirinto e, em seguida, encontrarem a saída do local. Quem fizesse em menos tempo, ganhava. A dupla vencedora realizou o teste por completo em pouco mais de 55 segundos.