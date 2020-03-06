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Daniel ficou com prêmios

'BBB 20': Pyong vira líder após Gizelly e Marcela virarem piada

Após vencerem a prova, dupla decidiu que Pyong fica com a liderança e Daniel conquista os prêmios

Publicado em 06 de Março de 2020 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 08:48
"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução
Pyong e Daniel venceram a prova do líder do labirinto na noite desta quinta (5) no "BBB 20". Os dois decidiram que o hipnólogo ficará com a liderança e o ator conquista os prêmios, que são R$ 10 mil e eletrodomésticos da loja de departamento que patrocinou o teste do reality da Globo
Pyong escolheu Daniel, Rafa KalimannManu Gavassi, Thelma e Gabi para irem para o vip da semana. 
Marcela e a capixaba Gizelly, além de virarem piada na web após perderem a prova do líder, vão seguir desta vez na xepa. A representante do Espírito Santo mora em um bairro conhecido no Estado por ser como um labirinto e o Twitter não perdoo o fato de a advogada não vencer a prova. 

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Na prova, feita em dupla, os brothers tinham que encontrar alguns itens pelos corredores de um labirinto e, em seguida, encontrarem a saída do local. Quem fizesse em menos tempo, ganhava. A dupla vencedora realizou o teste por completo em pouco mais de 55 segundos. 

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