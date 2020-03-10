Coronavírus: Madonna cancela shows em Paris

De acordo com o site, a polícia de Paris proibiu eventos reunindo mais de mil pessoas em locais fechados.
O texto esclarece que o preço dos ingressos será ressarcido, e acrescenta: "Sentimos muito pelo desapontamento dos fãs".
A turnê de "Madame X", álbum lançado por Madonna no ano passado, foi marcada por cancelamentos. Em janeiro, a cantora desabafou sobre problemas físicos que a obrigaram a cancelar várias das apresentações: "Milagre que eu tenha chegado tão longe".
No ano passado, a popstar já havia mostrado um vídeo do seu processo de recuperação após cada apresentação. Mergulhando no gelo e tomando um chá especial, ela brincou que estava "bebendo a própria urina".