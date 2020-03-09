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Covid-19

Coronavírus no ES: chega a 28 o número de casos suspeitos no Estado

Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (09), são 28 casos suspeitos no ES e um confirmado. No Brasil, são 930  investigados

Publicado em 09 de Março de 2020 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 18:11
25 casos de coronavírus estão confirmados no Brasil Crédito: Divulgação
Chega a 28 o número de  casos suspeitos do novo coronavírus no Estado, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa), na tarde desta segunda-feira (09).  Dos 45 casos notificados com suspeita até o momento, 16 foram descartados e um foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro.
Dos 28 casos suspeitos, 26 estão na região metropolitana e dois no Norte do Estado. Todos possuem vínculo de viagem ao exterior conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19 - agora são 36 países sustentados para verificação da doença.
Em 24 horas, houve um aumento no número de casos suspeitos investigados. No domingo, a Sesa havia recebido 30 notificações e  17 eram tratadas como suspeitas. 
CASO CONFIRMADO
Na última quinta-feira (05), o Estado confirmou o primeiro caso de paciente com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. É uma mulher de 37 anos, moradora de Vila Velha, que havia viajado para a Itália, onde passou 10 dias. Ela retornou ao Espírito Santo no dia 20 de fevereiro, mas somente dois dias depois começou a apresentar sintomas, de acordo com informações da Sesa. 
No dia 24, a paciente procurou uma unidade de saúde particular, onde permaneceu nove dias internada em isolamento. Ela recebeu alta médica e foi encaminhada para casa, sendo orientada a permanecer em isolamento domiciliar desde então.

25

PACIENTES INFECTADOS COM CORONAVÍRUS NO BRASIL
O Ministério da Saúde já confirmou 25 casos de coronavírus em todo o Brasil até às 11h desta segunda-feira (09), sendo 21 importados (pessoas infectadas em outros países) com surtos e outros quatro de transmissão local (pessoas que não viajaram para o exterior e foram contaminadas por doentes aqui no Brasil).  As transmissões locais ocorreram em São Paulo e na Bahia. Atualmente, são 930 casos suspeitos em todo o país. 
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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