Coronavírus no ES: chega a 28 o número de casos suspeitos no Estado

25 casos de coronavírus estão confirmados no Brasil Crédito: Divulgação

Chega a 28 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Estado, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa), na tarde desta segunda-feira (09). Dos 45 casos notificados com suspeita até o momento, 16 foram descartados e um foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Dos 28 casos suspeitos, 26 estão na região metropolitana e dois no Norte do Estado. Todos possuem vínculo de viagem ao exterior conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19 - agora são 36 países sustentados para verificação da doença.

Em 24 horas, houve um aumento no número de casos suspeitos investigados. No domingo, a Sesa havia recebido 30 notificações e 17 eram tratadas como suspeitas.

CASO CONFIRMADO

No dia 24, a paciente procurou uma unidade de saúde particular, onde permaneceu nove dias internada em isolamento. Ela recebeu alta médica e foi encaminhada para casa, sendo orientada a permanecer em isolamento domiciliar desde então.

25 PACIENTES INFECTADOS COM CORONAVÍRUS NO BRASIL

O Ministério da Saúde já confirmou 25 casos de coronavírus em todo o Brasil até às 11h desta segunda-feira (09), sendo 21 importados (pessoas infectadas em outros países) com surtos e outros quatro de transmissão local (pessoas que não viajaram para o exterior e foram contaminadas por doentes aqui no Brasil). As transmissões locais ocorreram em São Paulo e na Bahia. Atualmente, são 930 casos suspeitos em todo o país.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.