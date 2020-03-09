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Avaliações

Pan de Parapente: Preocupação com coronavírus muda rotina de Baixo Guandu

Competidores estão sendo submetidos a um controle de temperatura, e de prováveis sintomas do coronavírus

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:24
Competidores estão passando por avaliação de saúde antes das provas Crédito: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ Divulgação
A cidade de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, recebe nesta semana o Campeonato Pan-Americano de Parapente. A preocupação com o coronavírus, já que vários estrangeiros participam da competição, forçou a Prefeitura a tomar medidas preventivas em relação à doença. Os competidores estão passando por uma avaliação antes das provas.
De acordo com a organização do evento, estão no município 117 pilotos de 21 países. Entre eles competidores da Itália, Estados Unidos, Espanha e Japão, nações que estão entre as que mais registraram casos confirmados de infecção por coronavírus. Apenas na Itália, país mais atingido no continente europeu, foram registrados 7.375 casos da doença e 366 mortes até está segunda-feira (09). 

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De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, pilotos, organizadores e técnicos estão sendo submetidos a um controle de temperatura, e de prováveis sintomas do coronavírus. Para realização dessa avaliação foi criado um espaço próximo a área de competição.
Montamos um estande na Praça do Jardim, onde está instalada a estrutura do Pan-Americano, com dezenas de profissionais da Saúde atuando, tudo isso seguindo os protocolos internacionais de prevenção ao coronavírus, explicou  a secretária municipal de Saúde Terezinha Bolzani.
Os competidores estão passando por uma avaliação antes das provas Crédito: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/Divulgação
Além das avaliações, a secretaria informou que no local está sendo disponibilizado álcool gel e máscaras, além de panfletos explicativos de como evitar a doença. A secretária explicou também que uma médica sanitarista da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) esteve em Baixo Guandu acompanhando os trabalhos de prevenção ao coronavírus, e tranquilizou a população com relação à doença, garantindo que todos os profissionais da área estão devidamente orientados, seguindo os protocolos internacionais de controle do coronavírus.
Os competidores estão passando por uma avaliação antes das provas Crédito: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/Divulgação

O CAMPEONATO

A competição começou oficialmente nesta segunda-feira (09). O tempo chuvoso em Baixo Guandu, durante o final de semana, provocou o cancelamento das provas que estavam previstas para o domingo (08), na abertura do campeonato. "O tempo chuvoso, com pouca visibilidade, fez com que a organização do Pan-Americano decidisse pelo cancelamento das provas no domingo", explicou o piloto Frank Brown, um dos organizadores do torneio.
O Pan-Americano de Parapente prossegue durante toda semana em Baixo Guandu, com final previsto para o sábado (14).

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