Coronavírus: Jogo da seleção feminina terá portões fechados

Seleção feminina: Brasil x França Crédito: FIFA/Getty Image

A Federação Francesa de Futebol anunciou na tarde desta segunda-feira (9) que o jogo da próxima terça entre Brasil e Canadá, válido pelo Torneio Internacional da França de futebol feminino, será realizado com portões fechados como parte das medidas tomadas pelas autoridades públicas em relação ao coronavírus.

O jogo, programado para a cidade de Calais, é o terceiro e último da equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage na competição. Na estreia o Brasil empatou com a Holanda, enquanto na segunda rodada perdeu para a França.

A decisão também envolve a partida entre França e Holanda, que também acontece nesta terça, mas na cidade de Valenciennes.

O anúncio foi feito em um momento em que vários governos da Europa adotaram medidas mais drásticas para tentarem evitar o avanço do coronavírus.