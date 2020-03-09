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Na França

Coronavírus: Jogo da seleção feminina terá portões fechados

O jogo, programado para a cidade de Calais, é o terceiro e último da equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage na competição

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:01
Seleção feminina: Brasil x França Crédito: FIFA/Getty Image
A Federação Francesa de Futebol anunciou na tarde desta segunda-feira (9) que o jogo da próxima terça entre Brasil e Canadá, válido pelo Torneio Internacional da França de futebol feminino, será realizado com portões fechados como parte das medidas tomadas pelas autoridades públicas em relação ao coronavírus.
O jogo, programado para a cidade de Calais, é o terceiro e último da equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage na competição. Na estreia o Brasil empatou com a Holanda, enquanto na segunda rodada perdeu para a França.
A decisão também envolve a partida entre França e Holanda, que também acontece nesta terça, mas na cidade de Valenciennes.
O anúncio foi feito em um momento em que vários governos da Europa adotaram medidas mais drásticas para tentarem evitar o avanço do coronavírus.
Com informações Agência Brasil.

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