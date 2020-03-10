Rainha Elizabeth II decide manter agenda com surto de coronavírus

Perto de completar 94 anos de idade e em plena saúde, a rainha Elizabeth II não está ligando muito para o surto mundial de coronavírus. A monarca, que tem subordinados que estão trabalhando exclusivamente para que ela não contraia o Covid-19, manteve sua agenda completa apesar de todo o alerta que está sendo feito sobre circulação entre países com maior número de infectados.
De acordo com informações do Mail on Sunday, Elizabeth II quer, em meio ao pânico, manter calma para inspirar os britânicos a seguirem a mesma linha. A rainha se negou a reduzir sua agenda de compromissos oficiais e também vai viajar de acordo com a programação que já estava feita.
Nos bastidores, segundo a publicação, o papo é de que até o príncipe Philip tentou convencer Elizabeth II de se manter em quarentena por precaução, mas ela não arredou o pé e teria respondido: "Não fiz isso nem durante a guerra, vou fazer agora?".