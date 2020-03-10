Dolly Parton quer posar para Playboy aos 75 anos: 'Peitos estão iguais'

Dolly Parton, de 74 anos, acha que o figurino de coelhinha da Playboy, depois de 42 anos desde que fez seu primeiro ensaio para a revista, ainda serve. A estrela country completa 75 anos em janeiro de 2021 e quer refazer as fotos para a publicação adulta.
Em entrevista ao 60 Minutes Australia, Dolly disse que não pensa em se aposentar e falou do sonho de repetir as fotos sensuais: "Eu acho que seria muito divertido se eles topassem, mas não sei se eles fariam isso. Eu não tenho planos de me aposentar".
Em seguida, completou: "Eu provavelmente conseguiria entrar no mesmo maiô preto. Talvez. Os meus peitos ainda são os mesmos!".