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Dolly Parton quer posar para Playboy aos 75 anos: 'Peitos estão iguais'

Cantora country que refazer ensaio sensual para a Playboy após 42 anos em seu aniversário de 75 anos de idade

Publicado em 10 de Março de 2020 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 09:50
A cantora Dolly Parton Crédito: Reprodução/Instagram @dollyparton
Dolly Parton, de 74 anos, acha que o figurino de coelhinha da Playboy, depois de 42 anos desde que fez seu primeiro ensaio para a revista, ainda serve. A estrela country completa 75 anos em janeiro de 2021 e quer refazer as fotos para a publicação adulta. 
Em entrevista ao 60 Minutes Australia, Dolly disse que não pensa em se aposentar e falou do sonho de repetir as fotos sensuais: "Eu acho que seria muito divertido se eles topassem, mas não sei se eles fariam isso. Eu não tenho planos de me aposentar". 

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Em seguida, completou: "Eu provavelmente conseguiria entrar no mesmo maiô preto. Talvez. Os meus peitos ainda são os mesmos!".

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