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Questão de saúde

Bozovid-17 e coronavírus: epidemia de medo e pânico toma conta do país

Antes que seja tarde, unamo-nos para se livrar desta peste e tirar este vírus dos infernos do comando do Brasil

Publicado em 10 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

10 mar 2020 às 05:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Coronavírus está afetando o cenário econômico mundial Crédito: Shutterstock
Como não falar de algo que afeta a vida de todos? Parece “coisa batida”. Mas como disse André Gide, “tudo já foi dito uma vez, mas como ninguém escuta é preciso dizer de novo”. Apesar da letalidade ser baixa, ele se alastra e pode atingir mais pessoas. Como praga ruim, é conhecido por espalhar o medo e o pânico, aliás, esta é sua principal característica. A cada dia, a incerteza que o conduz é combustível para deixá-lo mais forte.
Ele se alimenta de fake news e um receituário de cura, apregoado aos quatro cantos por charlatões, que vivem da desgraça alheia. O grau de alienação é tanta que existem aqueles que não acreditam que ele faz algum mal. Estes não fazem questão de se proteger. Consideram que o que está sendo feito é para o bem de todos e querido por Deus. Alguns destes são conhecidos como anti-vacinas.

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Ele controla e manipula boa parcela da população e paralisa as atividades aonde chega. A sua ação desastrosa e temerosa faz o dólar subir e a bolsa cair. Os investidores correm da insegurança e incerteza que suas ações produzem. O crescimento econômico é baixo e o PIB, vira pibinho. Só os fanáticos, terraplanistas e lunáticos acreditam ainda nesta peste instalada no país.
Segundo a OMS, se nada for feito, a situação pode ficar pior. Este caso está beirando a emergência de saúde pública. Por isso, os grupos pró e contra estão em disputa com data marcada para ir às ruas. Uns querem dá mais força e aumentar o poder desta moléstia; outros, se livrar de vez desta infecção que pode ser letal. Tarefa nada fácil!

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Esta ação viral contamina os grupos de pessoas e faz lembrar a história, contada pelo filósofo Harari, da mosca que queria destruir uma loja de porcelana. A mosca é tão fraca que não consegue mover uma xícara de chá. Então, como que ela vai conseguir destruir a loja inteira? Ela acha um touro, entra em sua orelha e começa a zumbir. O touro se enfurece de medo e de raiva, e destrói a loja inteira.
O que esta sendo feito para que a mosca (as fake news, a polarização acirrada e a postura do presidente) não entre na orelha do nosso touro (a sociedade)? Se nada for feito, a nossa loja de porcelana (democracia e seus direitos conquistados) vai ser destruída. Lembre-se que a mosca só se alimenta da desgraça e quer destruir tudo que está construido. Só sei que nestes tempos difíceis, “como não há desgraça no mundo que não veja outra maior”, fica difícil saber quem está trazendo mais sofrimento para os brasileiros, o Bozovid-17 ou o coronavírus?

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Mas como existe o risco deste “ser perigoso e nocivo” avançar e causar uma epidemia e mortes nos país. Antes que seja tarde, unamo-nos para se livrar desta peste, e tirar este vírus dos infernos do comando do Brasil. A resposta está nos investimentos feitos em educação, nas universidades públicas de qualidade e nos centros de excelência. É a hora e a vez da ciência.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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