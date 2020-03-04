Resultado do PIB brasileiro em 2019 é piada para lá de sem graça

Bolsonaro com o humorista Carioca Crédito: Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro

“Rir para não chorar” é aquela expressão que se encaixa bem em situações tão trágicas em que pouco resta a fazer senão encará-las com algum humor. O espetáculo circense protagonizado pelo presidente Jair Bolsonaro e sua paródia na saída do Palácio da Alvorada, contudo, não teve graça alguma. Distribuir bananas e ironizar o resultado pífio do PIB do seu primeiro ano de mandato é insultar uma população que ainda espera bem mais de seu presidente. O país precisa ser levado a sério.

O Produto Interno Bruto (PIB), para responder à pergunta feita pelo próprio presidente, é mais do que o resultado de uma fórmula que aponta o crescimento econômico. Ao medir a produção de um país em um determinado período, com foco na agropecuária, na indústria e serviços, o PIB fornece os parâmetros da atividade econômica e do nível de riquezas de uma nação.

É, portanto, um termômetro da própria qualidade de vida da sociedade. Bolsonaro teve 57 milhões de votos, mas é toda a população do país que espera melhoras concretas.

Veja Também Entenda por que a economia do país não está reagindo e como isso afeta o ES

O sistema produtivo brasileiro começou a se recuperar da depressão econômica provocada pelo governo Dilma Rousseff em 2017, e esperava-se que, em 2019, o resultado fosse melhor. No início daquele ano, a expectativa era 2,5% . O crescimento acabou sendo de apenas 1,1%, abaixo de 1,3% de 2017 e 2018. Para se ter uma ideia, o país se encontra atualmente no mesmo patamar do início de 2013.

O ministro Paulo Guedes, ao se posicionar sobre o percentual que inevitalmente serve para avaliar sua própria gestão à frente da Economia, disse não entender a comoção em torno do resultado, afirmando que está dentro do esperado.

Veja Também Pibinho e piada de Bolsonaro com o tema acendem debate entre leitores

É bem verdade que não se pode fechar os olhos para os fatores externos, como a crise argentina ou os desdobramentos da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Tampouco se ignorou os efeitos da tragédia da Vale em Brumadinho sobre a indústria extrativa. Tudo dentro do roteiro.

Mas deve-se ressaltar que as questões a serem respondidas pelo presidente da República, com o devido suporte de seu “posto Ipiranga”, dizem mais respeito as suas próprias responsabilidades na condução econômica. O investimento, que em 2019 variou pouco em relação ao ano anterior, passando de 15,2% para 15,4%, segue no rumo das incertezas. A vitória da reforma da Previdência é incontestável, mas o andamento das demais mudanças estruturais ainda segue lento, muito em decorrência das insistentes tensões políticas. Não há confiança em um país com tanta turbulência.