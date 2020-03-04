Pibinho e piada de Bolsonaro com o tema acendem debate entre leitores

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,1% em 2019, primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (4) pelo IBGE. Foi o terceiro ano seguido de fraco crescimento da economia brasileira.
O resultado é menos da metade do projetado inicialmente pelos economistas. Em dezembro de 2018, às vésperas da posse do presidente Jair Bolsonaro, analistas do mercado financeiro renovaram a aposta na retomada e projetaram crescimento de 2,55%.
Momentos após a divulgação dos dados, o presidente Jair Bolsonaro ironizou o resultado fraco. Na entrada do Palácio da Alvorada, ele foi perguntado pelos jornalistas sobre o PIB.
"PIB? PIB? O que que é PIB? Pergunta o que que é PIB", disse Bolsonaro ao comediante Márvio Lúcio dos Santos Lourenço, da TV Record. Os jornalistas presentes insistiram na pergunta, mas o presidente se negou a responder e, minutos depois, deixou o local.
O resultado abaixo do esperado e a reação de Bolsonaro foram bastante debatido pelos leitores de A Gazeta nas redes sociais. Confira alguns comentários selecionados:
Colocar humorista para tentar tirar o foco do fracasso do PIB é um deboche de Bolsonaro com os 12 milhões de desempregados e 38 milhões de brasileiros que estão na informalidade e sem direitos trabalhistas. Em vez de apresentar soluções, o presidente humilha essas famílias. (Gean Carlos Dahora)
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Já era perceptível! Emprego em baixa, o número de ambulantes nas ruas e ônibus está absurdo, o número de mendigos cresce a cada dia… (Roberto Vieira)
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Dá a impressão de que governar um país não é coisa séria. Lamentável termos que conviver com isso, acho um desrespeito à nação. Mas nada é para sempre. Um dia o mandato acaba e talvez tudo isso que estamos vivendo apareça apenas como um triste capítulo na História do Brasil. Mais um… (Manuel Ramos)
Votei nesse governo para retirar o PT do poder. Mas, sinceramente, essa não é a postura de um presidente ao se tratar de um assunto tão sério. Um fato que impacta a todos nós e, pelo jeito, ele levando como sempre na brincadeira. Governar um país é muito além que atitudes como essa. (Steid Schwan)
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É o que Bolsonaro sabe oferecer, espetáculo para esconder o serviço que ele nunca vai saber fazer para atender o país! Tristeza demais! Até quando? (Rodrigo dos Anjos)
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Tá bom, né? Nos últimos anos só caía. Em um ano impossível recuperar 16 de roubalheira. (Renato Moreira)
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No primeiro mandato de Lula, o Brasil cresceu em média 3,5% ao ano. No segundo, 4,6%. Com Dilma, sob o impacto de 2008 e o fechamento da China, o ritmo caiu para 2,35%, mas é mais do que o dobro do desempenho de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, sem falar no fiasco de Michel Temer. A previsão do mercado para o PIB de 2019 após a eleição de Jair Bolsonaro era RTI: 2,4%, Focus: 2,55%, IPEA: 2,7%, Credit Suisse: 3%, XP: entre 2,5% e 3,5%. A realidade: 1,1%. O que aconteceu, Deus Mercado? Vamos ter que tirar a Dilma? (Tiagos Rg)
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A esquerda deixou 14 milhões de desempregados, fábricas e pequenos negócios tiveram que demitir e fechar as portas… Mais já começamos a sair, um pouco lento, pois o buraco deixado é grande, hoje estamos com 11,9% de desemprego e um leve aumento no PIB. (Ítalo Spagnol)
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Bem decepcionante, o menor dos últimos três anos. Volta, Temer. (Luciano José Quintão Teixeira)
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Pelo menos houve crescimento e não decréscimo! (Dalcy Hespanhol)
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O resultado de 2019 é relíquia deixada pelo medíocre petismo, devagar chegaremos lá! O cego que não quer ver que estamos indo no caminho certo! (Daniel Caldonho Santuchi)
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Todo dia uma vergonha diferente… (Jessica Ambrosio)
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Governo ideológico. Acha que o livre mercado é a solução de todos os mares da sociedade. (Alex Barbosa Alves)
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Bolsonaro está certinho em não responder, porque se comenta eles caem matando... eles ficam só na expectativa para criticar a fala dele, já é de praxe isso! Parabéns, Bolsonaro. (Nino Forechi)
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Claro! E assim, nesse showzinho perante a plateia, Jair não precisou responder às perguntas dos jornalistas sobre a economia. E viva o pão e o circo. (Andréa Gazen de Astorga Dovera)
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Foi top a aparição do humorista. Tudo que o presidente fala é distorcido, mesmo então vamos de humor. (Davi Oliveira)
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O que tem de gente aqui no Espírito Santo que ainda passa pano para qualquer coisa que esse governo faz! Os comentários são inacreditáveis. (Igor Morais)
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Sensacional. A impressa é uma piada. (Fernanda Caliman)
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Governo da piada pronta, governo que ataca imprensa tem traços fascistas. (Felipe Peo)
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Sem crescimento do PIB não há aumento de salário e investimentos. (Jose Carlos Oliveira)