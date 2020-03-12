Como proteger o seu dinheiro em momento de crise e oscilações no mercado

Manter as finanças protegidas é importante neste cenário Crédito: Pixabay

Selic , taxa básica de juros, vinha de sucessivos cortes para estimular o investimento na economia brasileira, chegando a 4,25% na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) . Já a poupança estava rendendo menos do que a inflação projetada para este ano (4%). Com isso, o investimento em renda fixa se tornou menos interessante e partir para o mercado de ações acabou se mostrando mais vantajoso para quem queria algum retorno.

No ano passado 1,5 milhão de pessoas investiram na Bolsa. Porém, com as revira-voltas das últimas semanas, a renda variável virou motivo de preocupação para quem alocou seus recursos lá.

A BOLSA ESTÁ EM QUEDA, É MOMENTO DE INVESTIR NA RENDA FIXA?

O professor de economia e finanças da Multivix Jonair Pereira da Costa explica que neste momento o mais prudente é deixar o dinheiro em renda fixa . O investimento em ações não é recomendável, a menos que você seja um investidor arrojado, que aceite tomar risco, e que não ponha todo o seu patrimônio nele.

"Se tem momento de crise, é melhor ir para renda fixa. Ele não está propício para a renda variável. É hora de pisar no freio e deixar o mercado dar uma clareza maior do que vai acontecer no cenário internacional. As ações são uma aposta muito alta e apenas para quem tem um perfil mais arrojado para correr esse risco", aponta.

Flávio Figueiredo, que é assessor de investimentos da Valor Investimentos, lembra que é possível aproveitar o momento para investir na Bolsa, porém, o mais importante é ter uma carteira diversificada, ou seja, não deixar todo o seu dinheiro em renda fixa (como CDI e Tesouro Direto) ou em renda variável (como ações e fundos imobiliários).

"É importante ter equilíbrio na carteira e saber o seu objetivo, o que vai fazer e quanto tempo você pode deixar aquele dinheiro investido. A diversificação é a melhor maneira de proteger os seus recursos. A Bolsa é um bom investimento a ser feito, mas não dá para esquecer dos outros investimentos" Flávio Figueiredo - Assessor de investimentos Valor Investimentos

COM A BOLSA EM QUEDA É HORA DE COMPARA AÇÕES?

A compra de ações no período de baixa da bolsa vai depender muito do seu perfil de investidor e quanto tempo você pode deixar o dinheiro investido. Antes de tudo é preciso ter como alvo um objetivo de longo prazo, já que a curto a volatilidade não vai compensar.

"Temos visto empresas que devido a essa onda de pessimismo na Bolsa tiveram queda nas suas ações. Nesses casos o desempenho não tem relação direta com o petróleo e o coronavírus. Há como selecionar essas boas empresas que não vão ser impactadas por esses fatores e vão recuperar valor de mercado. Isso não quer dizer que é para comprar qualquer empresa de olho fechado só porque ela caiu de preço", aponta Flávio.

A CEO da Fharos Contabilidade e Gestão Empresarial, Dora Ramos, lembra que a moderação é fundamental antes de tomar qualquer decisão. Ainda de acordo com ela, mesmo se a pessoa for muito arrojada é preciso que ela saiba analisar o cenário antes de decidir se vai comprar ou não uma determinada ação.

"O mercado pode estar dando oportunidade de investir, mas se seu perfil for conservador e você não conseguir lidar com as variações da Bolsa isso não adianta. Essa questão de proteger o dinheiro tem que ter ajuda direta de alguém que conheça o mercado financeiro para não fazer besteira e ficar supondo que ela vai melhorar ou não" Dora Ramos - CEO da Fharos Contabilidade e Gestão Empresarial

COM A BOLSA EM QUEDA, É HORA DE VENDER MINHAS AÇÕES?

Para Dora Ramos, CEO da Fharos Contabilidade e Gestão Empresarial, é preciso avaliar o custo. As operações de compra e venda de ações envolvem custo e, além disso, é preciso tomar a decisão com calma. "O investidor deve fazer uma análise mais profunda e contar com a ajuda de um assessor financeiro para avaliar qual o caminho que ele pode tomar para proteger os eu patrimônio", aponta.

Já Flávio orienta que quem já tem dinheiro investido em Bolsa e viu o patrimônio depreciar precisa analisar primeiramente qual o percentual da sua carteira que eles compõem. "É importante ter em mente se você faz o dever de casa e diversificou para não ter muita exposição do seu dinheiro", aponta.

Ainda segundo ele, agora não é o momento de sair vendendo. Existem várias noticias que podem surgir ao londo dos dias revertendo o quadro de baixa da cotação da bolsa. Se as suas perdas estão dentro do percentual de recursos que você pode dispor é preciso manter a calma e aguardar o cenário melhorar. Também é preciso entender o que significa esse momento atual de aumento no número de caso de coronavírus e de queda no preço de petróleo.

"Com base nessas informações você pode avaliar se na sua carteira há empresas com exposição aos riscos do petróleo ou do coronavírus. Depois dividi-las entre as que podem vir a ter uma perda permanente em função desses fatos ou apenas uma perda temporária recuperando a demanda que foi reprimida e valorizando. Isso foi o que aconteceu com todas as outras crises com quando houve uma epidemia", explica.

COM A BOLSA EM QUEDA, DEVO INVESTIR EM OURO OU COMPRAR DÓLAR

Fávio Figueiredo explica que acertar cambio é sempre muito difícil, mas ter um pouco de dólar (ou outra moeda forte/ouro) na carteira de investimentos é sempre importante. "A renda fixa deve ser usada como um colchão de proteção, principalmente par reserva de emergência", diz.