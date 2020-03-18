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Coronavírus: prédio da Receita Federal em Vitória de portas fechadas

Por telefone, um funcionário do prédio explicou que todos os atendimentos serão feitos pela página da Receita na internet

Publicado em 18 de Março de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 15:11
Data: 17/02/2020 - ES - Vitória - Sede da Receita Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
O prédio da sede da Receita Federal, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, foi fechado na manhã desta quarta-feira (18) como forma de prevenção contra o coronavírus. Por telefone, um funcionário do prédio explicou à reportagem que todos os atendimentos serão feitos apenas pela página da Receita na internet. 
Para a reportagem, o funcionário completou que uma reunião será realizada no final da tarde para que as informações oficiais sobre o fechamento do prédio e a nova forma de atendimento sejam passadas.

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