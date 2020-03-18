Coronavírus: prédio da Receita Federal em Vitória de portas fechadas

O prédio da sede da Receita Federal, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, foi fechado na manhã desta quarta-feira (18) como forma de prevenção contra o coronavírus. Por telefone, um funcionário do prédio explicou à reportagem que todos os atendimentos serão feitos apenas pela página da Receita na internet.
Para a reportagem, o funcionário completou que uma reunião será realizada no final da tarde para que as informações oficiais sobre o fechamento do prédio e a nova forma de atendimento sejam passadas.