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Coronavírus no Brasil

Davi Alcolumbre, Presidente do Senado, é diagnosticado coronavírus

A informação foi divulgada pela assessoria do senado do DEM e presidente do Congresso

Publicado em 18 de Março de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 18:23
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Crédito: Folhapress
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está com coronavírus, segundo nota oficial divulgada nesta quarta-feira (18).
"Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS", diz o texto enviado pelo Senado.
Também nesta quarta-feira, o ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, informou que o seu exame para coronavírus teve resultado positivo. Também foi diagnosticado com a doença o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
O general da reserva, que participou da comitiva presidencial aos Estados Unidos e é um dos ministros mais próximos do presidente, tem 72 anos. Já Albuquerque tem 61. Por causa da idade, eles fazem parte do grupo de risco para a doença.

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