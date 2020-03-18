Davi Alcolumbre, Presidente do Senado, é diagnosticado coronavírus

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está com coronavírus, segundo nota oficial divulgada nesta quarta-feira (18).
"Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS", diz o texto enviado pelo Senado.
Também nesta quarta-feira, o ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, informou que o seu exame para coronavírus teve resultado positivo. Também foi diagnosticado com a doença o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
O general da reserva, que participou da comitiva presidencial aos Estados Unidos e é um dos ministros mais próximos do presidente, tem 72 anos. Já Albuquerque tem 61. Por causa da idade, eles fazem parte do grupo de risco para a doença.