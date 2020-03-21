'Parece que a ficha caiu', diz Casagrande sobre governo Bolsonaro

Governador Renato Casagrande e intérprete de libras durante entrevista coletiva virtual Crédito: Reprodução/Facebook

"Parece que a ficha caiu", declarou, nesta sexta-feira (20), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), sobre a postura do governo federal.

O Executivo federal tem divulgado ações para conter a propagação do vírus e os efeitos econômicos da crise. Os governadores, no entanto, já haviam saído na frente e adotado medidas mais drásticas.

"Teve uma demora no convencimento de algumas autoridades do governo federal e esta semana parece que a ficha caiu" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

"Pedimos o governo federal que monte uma coordenação de assistência saúde, proteção social e assistência econômica para conversar com os governadores", ressaltou o governador durante entrevista coletiva virtual.

Bolsonaro tem entrado em atrito com governadores na gestão da crise da pandemia. Considera exageradas algumas medidas tomadas pelos Estados, temendo um revés econômico maior. Também reclamou de certo protagonismo dos gestores locais que, segundo o presidente, invadem prerrogativas federais.

A atuação do presidente teve reflexos na avaliação do governo entre a população, como mostra pesquisa da XP Investimentos . E também motivou panelaços de protesto. O próprio Bolsonaro convocou um panelaço a favor, em resposta.

Nesta sexta, em mais uma entrevista coletiva, Bolsonaro e ministros falaram sobre o coronavírus como um problema sério a ser enfrentado. Ao final, no entanto, Bolsonaro saiu-se com esta: