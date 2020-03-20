Bolsonaro diz que 'tem governo que só faltou decretar independência'

Presidente da República, Jair Bolsonaro e ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da Iniciativa privada

"Tem alguns falando em liberar pedágio, energia e cria expectativas. O governo federal e estadual não têm condições de bancar isso. Essas falsas expectativas não podem vir no bojo de uma campanha política"

O assunto e medidas devem ser discutidas em reuniões nos próximos dias. Bolsonaro disse que colocará, cada vez mais, freios nessas ações. "A gente vai colocando eles na linha da racionalidade."