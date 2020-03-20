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Bolsonaro x Governadores

Bolsonaro diz que 'tem governo que só faltou decretar independência'

Presidente voltou a alfinetar Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, por medidas contra coronavírus

Publicado em 20 de Março de 2020 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 18:46
Presidente da República, Jair Bolsonaro e ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da Iniciativa privada Crédito: Isac Nobrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro voltou a alfinetar o governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelas medidas estabelecidas em combate à pandemia do novo coronavírus no Estado. "Lamentavelmente, tem um governo de Estado que só faltou decretar independência do mesmo".
Nessa quinta-feira (19) Witzel proibiu, por quinze dias, o transporte de passageiros, por terra e ar, entre o Rio de Janeiro e outros Estados brasileiros. Também restringiu realização de eventos e abertura de pontos turísticos.

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"Tem alguns falando em liberar pedágio, energia e cria expectativas. O governo federal e estadual não têm condições de bancar isso. Essas falsas expectativas não podem vir no bojo de uma campanha política"
Jair Bolsonaro - Presidente da República
O assunto e medidas devem ser discutidas em reuniões nos próximos dias. Bolsonaro disse que colocará, cada vez mais, freios nessas ações. "A gente vai colocando eles na linha da racionalidade."

Como a higienizar itens do dia a dia e evitar a transmissão de vírus

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