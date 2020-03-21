Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dualidade

Bolsonaro: em qual dos dois presidentes nós devemos acreditar?

Declarações contraditórias e atitudes incoerentes são traços característicos de Bolsonaro, mas têm se realçado ainda mais num momento de crise como este, que exige dos líderes clareza, coerência e precisão

Publicado em 21 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 mar 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Bolsonaro beira a bipolaridade: em qual das suas duas faces devemos acreditar? Crédito: Amarildo
Paradoxos, contradições e incoerências diárias têm marcado a postura com a qual o presidente Jair Bolsonaro encara a pior crise sanitária atravessada pelo Brasil e pelo mundo inteiro neste século. A atitude, em si, não chega a ser uma novidade. A bem da verdade, são traços do perfil do nosso presidente da República, revelados em vários episódios anteriores a este; traços que têm ditado seu comportamento desde que chegou ao Palácio do Planalto.
Todavia, tais características ficam ainda mais acentuadas num momento crítico como este, que exigiria da liderança máxima do país uma postura institucional oposta: de clareza, coerência e preocupação em sempre transmitir informações e exemplos adequados à população.
Nestes últimos quinze dias, o presidente tem manifestado uma forte tendência à ambiguidade, que beira um comportamento bipolar. Num dia diz algo relacionado à pandemia, só para se desdizer na entrevista do dia seguinte e, na mesma coletiva de imprensa, voltar a indicar o sinal contrário. Tamanha oscilação só aprofunda as incertezas e a sensação de insegurança entre o povo brasileiro, o qual, em momento tão delicado, espera e merece de seu líder mensagens e sinais claros. Mas, ao contrário, o vaivém é tão intenso que nos leva até a nos perguntarmos: afinal, em qual Jair Bolsonaro devemos acreditar?
Naquele que, na coletiva de imprensa de quarta-feira (18), defendeu “a união dos Poderes” para a superação da crise ou no que, poucos dias antes, convocou e participou pessoalmente de manifestação de rua com pauta declaradamente antidemocrática e inconstitucional, pelo fechamento do Congresso e do STF?
Naquele que, também na coletiva de quarta, conclamou todas as autoridades à união de esforços ou no que, dois dias antes, criticou governadores em função de medidas corretamente adotadas por eles em seus Estados enquanto ele próprio parecia mais preocupado com protestos de rua totalmente fora de contexto?

Veja Também

“No meu entender”... Está difícil entender Jair Bolsonaro

Devemos acreditar naquele que, na quarta-feira, declarou (enfim!) que a “qüestão é muito grave” ou no que, na mesma entrevista, voltou a afirmar que a mídia está criando em torno dessa pandemia uma comoção exagerada, maior que a que foi dada a crises piores no passado?
Devemos crer no Bolsonaro que afirma que “o foco é a saúde da família brasileira” ou no que, dois dias antes, criticara a “histeria” e o “alarmismo” acerca da situação? No presidente que, na coletiva de quarta-feira, apareceu diante do mundo usando uma máscara cirúrgica – miseravelmente manuseada por ele –, como já fizera em sua live do dia 12, ou no que, entre essas duas datas, no domingo passado (15), literalmente se atirou nos braços do povo, contrariando as orientações da OMS, da área técnica do seu próprio governo e, finalmente, dele mesmo?
Devemos nos fiar no Bolsonaro que afirma, correta e institucionalmente, que as pessoas devem seguir as recomendações do Ministério da Saúde (incluindo evitar aglomerações), ou no que critica a suspensão de torneios de futebol? No Bolsonaro que escala o seu ministro da Defesa para afirmar, ao lado dele, que o enfrentamento da pandemia “é uma guerra”, ou no que na véspera dissera, com toda a naturalidade, que faria uma festinha de aniversário neste fim de semana?
Devemos levar em conta o chefe de um governo cujos ministros da Saúde e da Justiça baixam portaria autorizando a prisão de potenciais infectados que descumpram a exigência de quarentena, ou no que, dois dias antes, deu ao povo o exemplo contrário, fugindo ele próprio do recolhimento a que deveria se obrigar?
Devemos seguir à risca o mandatário que diz só ter levado “a verdade” e “a tranquilidade” para a população, ou aquele outro que, em rompante demagógico na mesma entrevista, avisa que ninguém deve surpreender-se se ele aparecer em um metrô lotado em São Paulo, ou na barca entre o Rio e Niterói?
Realmente, está mais difícil a cada dia surpreender-se com declarações contraditórias e atitudes incoerentes protagonizadas pelo nosso presidente. Ou pelos nossos presidentes: no plural.

Veja Também

Crise do coronavírus prova que Bolsonaro nunca foi líder de nada. Só do caos

LEIA AQUI AS PUBLICAÇÕES MAIS RECENTES DO COLUNISTA.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados