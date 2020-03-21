Bolsonaro: em qual dos dois presidentes nós devemos acreditar?

Bolsonaro beira a bipolaridade: em qual das suas duas faces devemos acreditar? Crédito: Amarildo

Todavia, tais características ficam ainda mais acentuadas num momento crítico como este, que exigiria da liderança máxima do país uma postura institucional oposta: de clareza, coerência e preocupação em sempre transmitir informações e exemplos adequados à população.

Nestes últimos quinze dias, o presidente tem manifestado uma forte tendência à ambiguidade, que beira um comportamento bipolar. Num dia diz algo relacionado à pandemia, só para se desdizer na entrevista do dia seguinte e, na mesma coletiva de imprensa, voltar a indicar o sinal contrário. Tamanha oscilação só aprofunda as incertezas e a sensação de insegurança entre o povo brasileiro, o qual, em momento tão delicado, espera e merece de seu líder mensagens e sinais claros. Mas, ao contrário, o vaivém é tão intenso que nos leva até a nos perguntarmos: afinal, em qual Jair Bolsonaro devemos acreditar?

Naquele que, também na coletiva de quarta, conclamou todas as autoridades à união de esforços ou no que, dois dias antes, criticou governadores em função de medidas corretamente adotadas por eles em seus Estados enquanto ele próprio parecia mais preocupado com protestos de rua totalmente fora de contexto?

Devemos acreditar naquele que, na quarta-feira, declarou (enfim!) que a “qüestão é muito grave” ou no que, na mesma entrevista, voltou a afirmar que a mídia está criando em torno dessa pandemia uma comoção exagerada, maior que a que foi dada a crises piores no passado?

Devemos nos fiar no Bolsonaro que afirma, correta e institucionalmente, que as pessoas devem seguir as recomendações do Ministério da Saúde (incluindo evitar aglomerações), ou no que critica a suspensão de torneios de futebol? No Bolsonaro que escala o seu ministro da Defesa para afirmar, ao lado dele, que o enfrentamento da pandemia “é uma guerra”, ou no que na véspera dissera, com toda a naturalidade, que faria uma festinha de aniversário neste fim de semana

Realmente, está mais difícil a cada dia surpreender-se com declarações contraditórias e atitudes incoerentes protagonizadas pelo nosso presidente. Ou pelos nossos presidentes: no plural.