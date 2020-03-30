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Após carreatas

MPES notifica representante de lojistas para que mantenha comércio fechado

Caso não sejam tomadas as providências previstas na notificação, os responsáveis poderão responder civil, penal e administrativamente

Publicado em 30 de Março de 2020 às 07:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 07:32
Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas vai até semana que vem
Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas está em vigor Crédito: Vitor Jubini
Após carreata em defesa da reabertura do comércio no Espírito Santo, o Gabinete Permanente Interinstitucional (GPI), composto por membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF), notificou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo, Geraldo Magela, para que os presidentes de câmaras municipais de dirigentes lojistas determinem aos comerciantes associados que mantenham as lojas fechadas e não descumpram os decretos estaduais voltados para o combate e prevenção à pandemia do novo coronavírus.
Na notificação, os ministérios públicos citam os atos em favor da reabertura de lojas que aconteceram nos últimos dias. O  gabinete destacou que os decretos estaduais têm como objetivo a preservação de vidas, mantendo as pessoas em casa, diante da pandemia do novo coronavírus.
MPES notifica representante de lojistas para que mantenha comércio fechado
Caso não sejam tomadas as providências previstas na notificação, os responsáveis poderão responder civil, penal e administrativamente. O prazo máximo para que se dê ciência das providências adotadas ao gabinete é de 24 horas.
A reportagem de A Gazeta tentou falar com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo, Geraldo Magela, na manhã desta segunda-feira, mas, até as 7h30, não conseguiu contato. 

FECOMÉRCIO

Esse mesmo gabinete também notificou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) para que os presidentes dos sindicatos da área, filiados ao órgão, determinem aos comerciantes o cumprimento dos decretos estaduais.

CASOS NO ES

Subiu para 72 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande e confirmada pela Secretaria da Saúde. O aumento é de 11 casos nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim divulgado pela Sesa, dos novos 11 casos, 4 estão em Vila Velha, 4 na Serra, 1 em Vitória, 1 em São Mateus e 1 em Cariacica. Esse é o primeiro caso confirmado em São Mateus, no Norte do Estado.

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