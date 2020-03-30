MPES notifica representante de lojistas para que mantenha comércio fechado

Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas está em vigor Crédito: Vitor Jubini

Após carreata em defesa da reabertura do comércio no Espírito Santo , o Gabinete Permanente Interinstitucional (GPI), composto por membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF), notificou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo, Geraldo Magela, para que os presidentes de câmaras municipais de dirigentes lojistas determinem aos comerciantes associados que mantenham as lojas fechadas e não descumpram os decretos estaduais voltados para o combate e prevenção à pandemia do novo coronavírus

Na notificação, os ministérios públicos citam os atos em favor da reabertura de lojas que aconteceram nos últimos dias. O gabinete destacou que os decretos estaduais têm como objetivo a preservação de vidas, mantendo as pessoas em casa, diante da pandemia do novo coronavírus.

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Caso não sejam tomadas as providências previstas na notificação, os responsáveis poderão responder civil, penal e administrativamente. O prazo máximo para que se dê ciência das providências adotadas ao gabinete é de 24 horas.

A reportagem de A Gazeta tentou falar com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo, Geraldo Magela, na manhã desta segunda-feira, mas, até as 7h30, não conseguiu contato.

FECOMÉRCIO

Esse mesmo gabinete também notificou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) para que os presidentes dos sindicatos da área, filiados ao órgão, determinem aos comerciantes o cumprimento dos decretos estaduais.

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