Farmácias de São Mateus são autuadas por preços abusivos

Segundo o Procon de São Mateus, todas as farmácias do município estão sendo fiscalizadas Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Diante da pandemia do novo coronavírus , consumidores têm buscado cada vez mais produtos como álcool em gel e líquido como aliado das medidas de prevenção. No entanto, no município de São Mateus , Região Norte do Espírito Santo , farmácias estão sendo monitoradas e autuadas pela prática de preços abusivos, principalmente nesses produtos.

Para a TV Gazeta, representantes do Procon Municipal revelaram que todas as farmácias de São Mateus já foram autuadas por prática de preço abusivo na venda de produtos como álcool gel e líquido, máscaras e luvas descartáveis. Todos esses estabelecimentos estão em estágio de defesa no Procon. Ainda nesta semana, o Procon vai encaminhar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), feito pelo Ministério Público, para todas as farmácias do município.

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Segundo a coordenadora do Procon de São Mateus, Ana Alice Oliveira, em apenas uma farmácia foram três denúncias de irregularidades. Essa farmácia já tinha sido autuada pelo valor do álcool gel, em um segundo momento tivemos novas denúncias e ela foi autuada em relação ao álcool 70% líquido. Agora, em um terceiro momento, a gente recebeu uma nova denúncia de que a manipulação do produto não estaria em conformidade com as normativas da Anvisa, explica.

RECLAMAÇÕES

Para monitorar os casos de irregularidades no comércio local, a Prefeitura de São Mateus criou no último dia 22 de março uma Central de Ouvidoria. Até o momento, já foram registradas quase 3 mil reclamações de consumidores que se sentiram lesados de alguma forma durante a crise do novo coronavírus.

As reclamações são avaliadas e fiscalizadas por equipes da prefeitura. Segundo o Procon, equipes continuam monitorando a situação e realizando fiscalizações com o objetivo de coibir irregularidades.