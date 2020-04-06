Farmácias de São Mateus são autuadas por preços abusivos

Diante da pandemia do novo coronavírus, consumidores têm buscado cada vez mais produtos como álcool em gel e líquido como aliado das medidas de prevenção. No entanto, no município de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, farmácias estão sendo monitoradas e autuadas pela prática de preços abusivos, principalmente nesses produtos.
Para a TV Gazeta, representantes do Procon Municipal revelaram que todas as farmácias de São Mateus já foram autuadas por prática de preço abusivo na venda de produtos como álcool gel e líquido, máscaras e luvas descartáveis. Todos esses estabelecimentos estão em estágio de defesa no Procon. Ainda nesta semana, o Procon vai encaminhar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), feito pelo Ministério Público, para todas as farmácias do município.
Segundo a coordenadora do Procon de São Mateus, Ana Alice Oliveira, em apenas uma farmácia foram três denúncias de irregularidades. Essa farmácia já tinha sido autuada pelo valor do álcool gel, em um segundo momento tivemos novas denúncias e ela foi autuada em relação ao álcool 70% líquido. Agora, em um terceiro momento, a gente recebeu uma nova denúncia de que a manipulação do produto não estaria em conformidade com as normativas da Anvisa, explica.
RECLAMAÇÕES
Para monitorar os casos de irregularidades no comércio local, a Prefeitura de São Mateus criou no último dia 22 de março uma Central de Ouvidoria. Até o momento, já foram registradas quase 3 mil reclamações de consumidores que se sentiram lesados de alguma forma durante a crise do novo coronavírus.
As reclamações são avaliadas e fiscalizadas por equipes da prefeitura. Segundo o Procon, equipes continuam monitorando a situação e realizando fiscalizações com o objetivo de coibir irregularidades.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte