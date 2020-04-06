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Farmácias de São Mateus são autuadas por preços abusivos

Somente na ouvidoria do município, quase 3 mil reclamações foram registradas por consumidores que se sentiram lesados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 11:36

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 11:36

06/04/20 - São Mateus - Farmácias de São Mateus são autuadas por preços abusivos
Segundo o Procon de São Mateus, todas as farmácias do município estão sendo fiscalizadas Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Diante da pandemia do novo coronavírus, consumidores têm buscado cada vez mais produtos como álcool em gel e líquido como aliado das medidas de prevenção. No entanto, no município de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, farmácias estão sendo monitoradas e autuadas pela prática de preços abusivos, principalmente nesses produtos.
Para a TV Gazeta, representantes do Procon Municipal revelaram que todas as farmácias de São Mateus já foram autuadas por prática de preço abusivo na venda de produtos como álcool gel e líquido, máscaras e luvas descartáveis. Todos esses estabelecimentos estão em estágio de defesa no Procon. Ainda nesta semana, o Procon vai encaminhar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), feito pelo Ministério Público, para todas as farmácias do município.

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Segundo a coordenadora do Procon de São Mateus, Ana Alice Oliveira, em apenas uma farmácia foram três denúncias de irregularidades. Essa farmácia já tinha sido autuada pelo valor do álcool gel, em um segundo momento tivemos novas denúncias e ela foi autuada em relação ao álcool 70% líquido. Agora, em um terceiro momento, a gente recebeu uma nova denúncia de que a manipulação do produto não estaria em conformidade com as normativas da Anvisa, explica.

RECLAMAÇÕES

Para monitorar os casos de irregularidades no comércio local, a Prefeitura de São Mateus criou no último dia 22 de março uma Central de Ouvidoria. Até o momento, já foram registradas quase 3 mil reclamações de consumidores que se sentiram lesados de alguma forma durante a crise do novo coronavírus.

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As reclamações são avaliadas e fiscalizadas por equipes da prefeitura. Segundo o Procon, equipes continuam monitorando a situação e realizando fiscalizações com o objetivo de coibir irregularidades.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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