Mais de 8 mil famílias receberão cestas básicas em São Mateus

A Prefeitura de São Mateus, Norte do Espírito Santo, está doando cestas básicas para as famílias carentes do município. A ação é realizada para ajudar pessoas que estão sem renda, ou em risco social, devido às restrições impostas em meio à pandemia do novo Coronavírus.
De acordo com a Secretaria de Assistência Social, 8630 famílias serão beneficiadas com as cestas básicas no município.
Estamos atendendo as famílias que fazem parte do cadastro único do município e também famílias com idosos, crianças e mulheres como chefes de lar, explicou Marinalva Broedel, secretária de assistência social.
A manicure Vanderleia Rodrigues não está conseguindo trabalhar desde que começou o isolamento social em São Mateus. Ela depende dessa renda para sustentar uma filha de 17 anos. Ela se emocionou quando recebeu em casa uma das cestas básicas.
"A necessidade está chegando bem próxima de mim. Cada dia os mantimentos diminuem mais, e penso que é mais um dia sem trabalhar", relatou.
As cestas básicas distribuída em São Mateus estão sendo compradas pelo Executivo. Empresas e pessoas físicas também têm ajudado com doações.