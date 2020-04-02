Mais de 8 mil famílias receberão cestas básicas em São Mateus

Mais de 8 mil famílias carentes receberão cestas básicas em São Mateus Crédito: TV Gazeta Norte

A Prefeitura de São Mateus, Norte do Espírito Santo, está doando cestas básicas para as famílias carentes do município. A ação é realizada para ajudar pessoas que estão sem renda, ou em risco social, devido às restrições impostas em meio à pandemia do novo Coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, 8630 famílias serão beneficiadas com as cestas básicas no município.

Estamos atendendo as famílias que fazem parte do cadastro único do município e também famílias com idosos, crianças e mulheres como chefes de lar, explicou Marinalva Broedel, secretária de assistência social.

A manicure Vanderleia Rodrigues não está conseguindo trabalhar desde que começou o isolamento social em São Mateus. Ela depende dessa renda para sustentar uma filha de 17 anos. Ela se emocionou quando recebeu em casa uma das cestas básicas.

A manicure Vanderleia Rodrigues recebeu uma cesta básica Crédito: TV Gazeta Norte

"A necessidade está chegando bem próxima de mim. Cada dia os mantimentos diminuem mais, e penso que é mais um dia sem trabalhar", relatou.