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Coronavírus

Mais de 8 mil famílias receberão cestas básicas em São Mateus

A ação é realizada para ajudar pessoas que estão sem renda, ou em risco social, devido às restrições impostas em meio a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 19:42

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 19:42

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 19:42

Mais de 8 mil famílias carentes receberão cestas básicas em São Mateus
Mais de 8 mil famílias carentes receberão cestas básicas em São Mateus Crédito: TV Gazeta Norte
A Prefeitura de São Mateus, Norte do Espírito Santo, está doando cestas básicas para as famílias carentes do município. A ação é realizada para ajudar pessoas que estão sem renda, ou em risco social, devido às restrições impostas em meio à pandemia do novo Coronavírus.
De acordo com a Secretaria de Assistência Social, 8630 famílias serão beneficiadas com as cestas básicas no município.
Estamos atendendo as famílias que fazem parte do cadastro único do município e também famílias com idosos, crianças e mulheres como chefes de lar, explicou Marinalva Broedel, secretária de assistência social.
A manicure Vanderleia Rodrigues não está conseguindo trabalhar desde que começou o isolamento social em São Mateus. Ela depende dessa renda para sustentar uma filha de 17 anos. Ela se emocionou quando recebeu em casa uma das cestas básicas.
A manicure Vanderleia Rodrigues recebeu uma cesta básica
A manicure Vanderleia Rodrigues recebeu uma cesta básica Crédito: TV Gazeta Norte
"A necessidade está chegando bem próxima de mim. Cada dia os mantimentos diminuem mais, e penso que é mais um dia sem trabalhar", relatou.
As cestas básicas distribuída em São Mateus estão sendo compradas pelo Executivo. Empresas e pessoas físicas também têm ajudado com doações.

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