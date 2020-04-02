Em tempos de quarentena, veja como melhorar o sinal Wi-fi da sua casa

Melhore o alcance do roteador

Antes de qualquer coisa, é preciso verificar se o seu roteador está instalado no local ideal para uso. Para saber onde é o melhor lugar para o roteador, é preciso levar em conta onde você mais costuma acessar a internet. Se você escolheu um canto escondido da casa, para camuflar o roteador, pode não ter sido uma boa escolha.

O roteador trabalha com ondas. Por isso, qualquer objeto que estiver no caminho até o dispositivo móvel, será visto como um obstáculo. Qualquer coisa mesmo. Desde uma cortina a uma parede mais grossa ou um simples livro esquecido na frente do seu roteador. Por isso, uma boa dica é deixá-lo o mais alto possível, bem longe de obstáculos. Além disso, o sinal vai conseguir se expandir melhor para todos os lados.

Quando o sinal não atravessa a casa com qualidade, alguém sempre fala: Ih, a parede da sua casa está atrapalhando. Pode até ser, mas nem sempre o problema é esse. O vidro é muito mais barreira para o sinal do que as paredes. E quando o assunto é interferência de sinal, até mesmo um vento forte pode comprometer a qualidade do sinal.

Por propagar ondas, o roteador Wi-fi pode acabar tendo conflitos de sinal caso seja colocado perto de outros dispositivos, como micro-ondas e telefone sem fio. É sempre bom evitar.

Caso a sua rede continue não tão satisfatória, mesmo com os cuidados anteriores, pode ser que alguém esteja se aproveitando do seu Wi-fi. Puxe na memória: você deu a senha para algum vizinho durante uma social em casa? Se bem que, às vezes, nem é preciso ter compartilhado a senha. Alguns aplicativos revelam o código de segurança rapidamente. Mesmo assim, vale a pena entrar nas configurações do seu roteador e trocar a senha com frequência.