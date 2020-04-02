Em tempos de quarentena, veja como melhorar o sinal Wi-fi da sua casa

Em tempos de quarentena e isolamento social, muita gente tem a internet como aliada para se distrair. O problema é que, mesmo em casa, às vezes o sinal do Wi-fi não responde como deveria. Quando de um cômodo para o outro a conexão já apresenta diferenças, é porque está na hora de um empurrãozinho para melhorar o desempenho.
Especialistas explicam que qualquer coisa pode servir como uma barreira para uma melhor navegação na internet, e que até um vento forte pode atrapalhar. Mas os principais inimigos do Wi-fi dentro de casa são os equipamentos de micro-ondas. Um telefone sem fio, por exemplo, ou outros equipamentos que estejam na mesma frequência do Wi-fi poderão trazer problemas.
Também há a possibilidade de alguém estar utilizando a sua rede de internet, e para descobrir mais detalhes sobre isso é fácil. O especialista em segurança digital Gilberto Sudré explica.
"Existe um aplicativo que se chama Wi-fi Inspector, que é gratuito, que ajuda a descobrir. Uma vez instalado e executado, ele vai fazer varredura na rede sem fio e vai identificar todos os dispositivos que estão conectados à sua rede sem fio. Com isso, você pode verificar cada um deles e ver se são dispositivos seus, da sua casa, ou se tem algum tipo de intruso na sua rede", detalhou.
DICAS E TRUQUES PARA MELHORAR A CONEXÃO
Melhore o alcance do roteador
Antes de qualquer coisa, é preciso verificar se o seu roteador está instalado no local ideal para uso. Para saber onde é o melhor lugar para o roteador, é preciso levar em conta onde você mais costuma acessar a internet. Se você escolheu um canto escondido da casa, para camuflar o roteador, pode não ter sido uma boa escolha.
O roteador trabalha com ondas. Por isso, qualquer objeto que estiver no caminho até o dispositivo móvel, será visto como um obstáculo. Qualquer coisa mesmo. Desde uma cortina a uma parede mais grossa ou um simples livro esquecido na frente do seu roteador. Por isso, uma boa dica é deixá-lo o mais alto possível, bem longe de obstáculos. Além disso, o sinal vai conseguir se expandir melhor para todos os lados.
Quando o sinal não atravessa a casa com qualidade, alguém sempre fala: Ih, a parede da sua casa está atrapalhando. Pode até ser, mas nem sempre o problema é esse. O vidro é muito mais barreira para o sinal do que as paredes. E quando o assunto é interferência de sinal, até mesmo um vento forte pode comprometer a qualidade do sinal.
Por propagar ondas, o roteador Wi-fi pode acabar tendo conflitos de sinal caso seja colocado perto de outros dispositivos, como micro-ondas e telefone sem fio. É sempre bom evitar.
Caso a sua rede continue não tão satisfatória, mesmo com os cuidados anteriores, pode ser que alguém esteja se aproveitando do seu Wi-fi. Puxe na memória: você deu a senha para algum vizinho durante uma social em casa? Se bem que, às vezes, nem é preciso ter compartilhado a senha. Alguns aplicativos revelam o código de segurança rapidamente. Mesmo assim, vale a pena entrar nas configurações do seu roteador e trocar a senha com frequência.
Se todas as tentativas anteriores não deram muito certo, talvez seja melhor reforçar o seu roteador de alguma forma. Uma opção é colocar dispositivos adicionais repetidores. Eles são úteis em casas com paredes muito grossas ou com camadas de azulejos, por exemplo. Os repetidores se conectam ao roteador por meio de um cabo Ethernet e reenviam o sinal a dispositivos mais remotos. Mas incômodos podem ocorrer. Afinal, os repetidores devem estar sempre conectados por cabo com o roteador.
Fonte: BBC e Célio di Cavalcanti, diretor de tecnologia da LiveConsult.