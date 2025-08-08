Atividades são suspensas após vazamento em prédio de secretaria de Cachoeiro

As atividades na sede da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta sexta-feira (8) por conta de um problema hidráulico que afetou a estrutura do imóvel. De acordo com a divulgação da prefeitura, o problema no último pavimento comprometeu os andares inferiores, prejudicando a rede de internet e exigindo o desligamento da energia elétrica por medida de segurança.

O edifício, que anteriormente funcionava como hotel, foi alugado para a pasta na gestão anterior. Com isso, as atividades foram temporariamente transferidas para o imóvel onde funciona a Secretaria da Fazenda, no Centro. A Defesa Civil foi acionada, uma ocorrência foi registrada e os responsáveis pelo imóvel serão formalmente notificados. Ainda não há previsão de retorno das atividades no local.