Atividades são suspensas após vazamento em prédio de secretaria de Cachoeiro
As atividades na sede da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta sexta-feira (8) por conta de um problema hidráulico que afetou a estrutura do imóvel. De acordo com a divulgação da prefeitura, o problema no último pavimento comprometeu os andares inferiores, prejudicando a rede de internet e exigindo o desligamento da energia elétrica por medida de segurança.
O edifício, que anteriormente funcionava como hotel, foi alugado para a pasta na gestão anterior. Com isso, as atividades foram temporariamente transferidas para o imóvel onde funciona a Secretaria da Fazenda, no Centro. A Defesa Civil foi acionada, uma ocorrência foi registrada e os responsáveis pelo imóvel serão formalmente notificados. Ainda não há previsão de retorno das atividades no local.